ضياء ابو معارج الدراجي ||

كانت التغريدة الاخيرة للمغدور هشام الهاشمي رحمه الله هي الاحجية الاخيرة التي وزعت تهمة اغتياله بالتساوي على كل الأطراف المذكورة فيها بحيث اصبح الطرف الذي يحاول ان يلقي كرة اغتياله بملعب عدوه يتمنى ان تحذف هذه التغريدة باي وسيلة من الوسائل رغم اعلان تنظيم داعش رسميا عبر موقع اعماق الالكتروني عن مسؤولية اغتياله وتصريح شقيقة اثناء تشيع جنازته بتهديده بالتصفية الجسدية من قبل داعش حيث غرد المغدور في تمام الساعة ٨.١١ مساء يوم الاثنين على صفحته الشخصية في موقع تويتر للتواصل الاجتماعية قبل اغتياله بساعة و٢٩ دقيقة حسب تسجيل حادث اغتياله في تمام الساعة ٩.٤٠ مساء يوم الاثنين ملقي اللوم في تغريدته على امريكا والأطراف العراقية حصرا بما يجري في العراق دون استثناء ودون ان يتطرق الى دول الجوار لا من بعيد ولا من قريب واصفا القوات الامريكية بقوات احتلال و متهما لها بجلب عرف المحاصصة الطائفية في العراق، ثم اتهم كل الاحزاب المسيطرة بسعيها الى توسيع الانقسام من اجل المكاسب المادية والسلطوية، واتهم الاحزاب الدينية كافة باستبدل التنافس الحزبي بتنافس طائفي.

من الجدير بالذكر ان المغدور كان مصدر معلومات مهم جدا لكشف اسماء وقيادات القاعدة والجماعات المسلحة الاسلامية المتطرفة قبل حزيران ٢٠١٤ وكشف اسماء وقيادات داعش بعد حزيران ٢٠١٤ في سوريا والعراق وساعدت معلوماته القوات الامنية العراقية بشكل جيد لمعرفه طبيعة المتتطرفين واسمائهم واماكن تواجدهم ومناطق سكناهم وعشائرهم الذين احتلوا ثلث العراق وسهل مهمة الانتصار عليهم وتحيد حركتهم او القاء القبض عليهم.

نص التغريدة الاخيرة لهشام الهاشمي على منصة تويتر الساعة ٨.١١ مساء يوم الاثنين .

"تاكدت الانقسامات العراقية ب:

١-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة،سنة،كرد،تركمان،اقليات" الذي جوهر العراق في مكونات.

٢-الاحزاب المسيطرة"الشيعية،السنية،الكردية،للتركمانية،..." التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام.

٣-الاحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي الطائفي."