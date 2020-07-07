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امريكا واغتيال الهاشمي  


🖊ماجد الشويلي

 

❇️امريكا تسعى لايجاد ذريعة لحمل الحكومة بقوة على تنفيذ مبدا حصر السلاح بيد الدولة

❇️امريكان الان بحاجة الى خلق اي مبرر يمنحها اطالة امد تواجدها في العراق

❇️امريكا مستمرة بمحاولاتها البائسة لاتهام سلاح المقاومة بالارهاب

❇️امريكا اليوم تعمد لصناعة راي عام دولي واقليمي ومحلي ضد فصائل المقاومة لتبرير استهدافها عما قريب وفتح جبهة المواجهة معها بشكل واسع وخير دليل على ذلك هو اختبارها لاسلحة الدفاع المتطورة داخل سفارتها ببغداد

❇️ان امريكا تريد اظهار الاصوات المؤيدة لها والمناوئة لقوى المقاومة وايران بمظهر المظلومية والضحية

❇️أمريكا تسعى لتاليب الشارع العراقي على الاسلاميين من جديد مع قرب حلول الذكرى الاولى لحراك اكتوبر 2019

❇️امريكا تامل من خلال هذه العملية اذكاء الفتنة الطائفية في اطار الفعل وردة الفعل

❇️ امريكا احياناً تستوفي حاجاتها من بعض الجهات والاشخاص فتتخلص منهم بطريقة مربحة ذات مردودات عديدة

 

والله اعلم

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