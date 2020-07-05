المقالات

مغزى الاساءة للسيد السيستاني  


 

🖊 ماجد الشويلي ||

 

أعتقد أن إساءة صحيفة الشرق الاوسط السعودية لسماحة السيد السيستاني (حفظه الله تعالى )تنطوي على جملة من المبتغيات التي حاولت تحقيقها من خلال الرسم الكاركاتوري الذي نشرته وليس غير .

 ويمكن لي هنا وعلى نحو العجالة أن أعرض لاهم المرامي التي سعت لتحقيقها

اولا:- تاتي هذه الخطوة في اطار التخادم مع الولايات المتحدة الامريكية

ثانيا:- أنها بلحاظ السياق الزمني الذي مررت به هذه الاساءة كانت تهدف لجس نبض الشارع العراقي فيما اذا كان لازال يحمل وهج الثورة في وجدانه أم لا؛

فالاساءة هذه جاءت متزامنة مع الذكرى ال100 لانطلاق ثورة العشرين المباركة بالجهاد ضد الاحتلال البريطاني

ثالثا:- أن الحكومة الحالية والنسق السياسي الذي اتسمت به مسارات تشكيلها الحالية يؤشر بانها تحمل في طياتها جينات تقبل الانخراط بصفقة القرن المشؤومة والتي تحاول السعودية جاهدة بكل مالديها من امكانيات ان تضمن انخراط العراق بمشروع هذه الصفقة المشؤومة لانها تعلم جيدا أن العراق مالم يكن جزءا منها فإنها لن تمر نظرا لاهمية العراق في موازين الصراع مع الكيان الصهيوني

رابعاً :- تأتي هذه الاساءة لبيان ماحققته المساعي الخبيثة التي قامت بها الحركات المنحرفة الضالة مدعومة من اجهزة المخابرات الدولية لنفي مبدأ التقليد في المنظومة التشريعية لاتباع اهل البيت ع.

وهل انها آتت أُكلها وتراجع تأييد المرجعية أم لا ؟

خامساً:- أن محمد بن سلمان يسعى خدمة لمصالح الولايات المتحدة لالغاء اثر الدين في المجتمع السعودي والاطار الاقليمي الذي تتمركز فيه معاً

سادساً:- تزامنت هذه الاساءة مع مساعي الحكومة التركية لمحاكمة ولي العهد السعودي والمتورطين معه بمقتل الصحفي خاشقچي

سابعاً:-إن هذه الاساءة جاءت في اطار التعمية على خسائرها التي منيت بها في اليمن وسوريا ولبنان واستثمارتها التي عولت عليها كثيرا في داعش والنصرة وغيرها

ثامناً:-تسعى الاجهزة المخابراتية السعودية من خلال هذه الخطوة لاذكاء النعرات الطائفية ودق اسفين الفرقة في المجتمع العراقي

تاسعاً :-  حاولت الجهات المخابراتية في النظام السعودية الدفع بصحيفة لاتمثل الراي الرسمي لحكومة المهلكة ليسهل لها  بعدها التنصل من تبعاتها لكنها في ذات الوقت توفر لها مادة مهمة لجس نبض الشارع ومدى تمسكه بثوابته الدينية

في ظل المشروع الذي اطلقته امريكا بمايسمى الاسلام الديمقراطي الامريكي الذي نظرت له اليهودية شيريل بينارد

او مايصطلح عليه احيانا باسلام 21 او نجاح 21

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التحية والسلام في زمن الكورونا
بيان للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي حول الاساءة الى الرمز الديني في صحيفة الشرق الاوسط 
رسالة جريدة  الشرق الأوسط    
نحن لا نهتز..إنما نتماسك أكثر يا جريدة الشرق الأوسط  
مغزى الاساءة للسيد السيستاني  
هل نكتفي بالرد على الإساءة الوهابية للسيد السيستاني ببعض ما صدر منا؟!  
مناقشة؛ رداً على من يقول هل يمكن تطبيق ولاية الفقيه في العراق؟!  
الحاكم الصدفة فتح الباب للنيل من الرموز  
أمريكا تطلق صواريخاً داخل بغداد؟! ‏  
جريمة تأخير الرواتب والنهج الاموي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك