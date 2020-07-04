تقييم ..!  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الشيعة ورموزها يتم التصدي لها كلآتي:

١- السياسيون الشيعة بحسب مصالحهم الشخصية والحزبية وبما لا يتعارض مع ماما أمريكا واللحمة الوطنية.(إلا ما ندر وبطريقة خجولة)

٢- أخوتنا في المناصب والمكاسب (السنة والأكراد) خارج التغطية دائما في هكذا مواقف.

٣- مدّعو الوطنية الزائفة والباحثين عن وطن ولم ولن يجدوه هؤلاء ينتظرون توجيهات أبواق الفتنة( فضائيات وصفحات الفيس بوك ).

٤- أتباع التيار الصدري ينتظرون تصريح القائد فأن أستنكر وشجب فعلوا وإن سكت سكتوا .

٥ - الشرفاء والوطنيون الحقيقيون ومنهم أبناء المقاومة وجمهورها الواعي يعرفون تكليفهم وواجبهم الوطني والأخلاقي والشرعي من أول لحظة.