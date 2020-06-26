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رسالة الى الجمال والقاسم..!  


ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

السلام عليكما ورحمة الله وبركاته ،السلام عليكما حيث انتما بين يدي رب لا تضيع عنده حبة خردل السلام عليكما والعالم بعدكما مختلف جدا الامان والراحة والسلام الذي كانوا ينشدونه بقتلكما تحول عليهم كابوس مفزع منذ رحيلكما وهذا الكائن الدقيق المرعب يقتل الناس ويحبسهم  داخل بيوتهم، هدم اقتصادهم وجوعهم وفضحهم وكشف همجيتهم وعراهم في انسانيتهم وحريتهم المكذوبتين لا علاج له لا وقاية وما يؤخره عن البقية  الباقية  هو عامل الوقت لاغير ليصيب كل من عليها ويبيد من لا يستطيع ان يتحمله .

عذرا لكما لا استطيع ان اكتب اسميكما كاملا فقد حكم علينا العالم الرقمي الافتراضي الذي يقوده قاتلكما بان من يتادول اسميكما فهو ضد سياستهم ويروج الى محتوى عنف يرهبهم واصدقائهم لذلك اكتفيت بهذا التعبير (الجمال ) و (القاسم ) حتى لا تحذف كلماتي لكما من مواقع خصصها القتلة لتشوية التاريخ والحقائق التي لا يرغبون ان تطلع عليها الأجيال القادمة لتتخذ منكما قدوة في الجهاد والمقاومة وحب الله.

كأن القدر يقول ان تشيع جثامينكما الهائل هو اخر تشيع لجثمان لا تشيع بعده كأنه يقول ان مجالس عزائكما هي اخر المجالس ولا مجالس عزاء بعدها حتى القبل التي كنتما تطبعونها على جبين مقاتليكما وعلى ايديهم كانت اخر القبل في زمن كورونا الذي اصبحت به القبلة قاتلة.

الم اقل لكما يا قاسم ويا جمال ان العالم بعد استشهادكما مختلف جدا كأن القدر لا يريد ان يرى قبلة ولا عزاء ولا تشيع بعدكما ، سلام عليكما يوم ولدتما ويوم استشهدتما ويوم تبعثا حيين.

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