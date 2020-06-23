ماتضيگ اله تفرج"  

🖊 ماجد الشويلي ||

لو تاملنا بخطوات ترامب الاخيرة ، وحاولنا قرائتها من الزاوية المعاكسة لها، لوجدنا أن ثمة معطيات غاية في الاهمية قد تقلب المشهد رأسا على عقب .

إن هذه المعطيات التي قد تخفى على ترامب وغيره ، أو قد يكون ترامب نفسه ملتفت لها ، لكنه لايملك خيارا آخر غيرها .

فهي مضرة به شخصيا وبحزبه، بل وبالولايات الامريكية ايما ضرر .

وذلك للاسباب الاتية :_

اولا:_ أن لجوء ترامب لخيار الخنق الاقتصادي لمحور المقاومة ، هو تعبير عن عن عجزه على اتخاذ اية خطوة عسكرية

ثانيا:_ رغم أن الهجوم على إيران او احد حلفائها في المنطقة يخدم ترامب انتخابيا لان العرف السياسي المعتمد في الولايات المتحدة ؛في حال نشوب الحرب ، تتم اعادة انتخاب الرئيس مجددا ويمنح صلاحيات اضافية. ورغم هذا فانه يتجنب مواجهة ايران .

ثالثا:_ الحصار بحد ذاته هو تعبير عن الخشية الامريكية من الحرب ،ولذلك فان ايران اندفعت لكسر الحصار عليها وعلى فنزويلا وسوريا وسينتهي هذا الحصار ويفشل بوقت قياسي وبشكل كامل. لانه آخر مابوسع امريكا فعله، ولو ارادت الرد بالحرب لفعلتها منذ البداية ولما كانت بحاجة الى الحصار.

رابعا:_إن هذا الحصار ساهم بتعزيز اللحمة الاقتصادية والسياسية لدول المحور بمنظومة (اقتصاد وحدة المصير) وهو على نقيض رغبة الولايات المتحدة التي تسعى لتفكيك المحور

خامسا:_إن حصار امريكا لدول المحور هو اضعاف لقدرات حلفائها الاقتصادية في المنطقة ،ومن هنا وجدنا ان الامارات تمردت على الحصار الامريكي لايران وفتحت تجارتها معها.

سادسا:_إن هذا الحصار يمنح الديمقراطيين قدرات ضغط اضافية لاقصاء ترامب عن السلطة.

سابعا:_إن فشل الحصار _وهو المرجح _فان امريكا ستقف عاجزة عن فعل اي شئ آخر تجاه ايران ومحور المقاومة .وسيكون الامر مدعاة لانتهاج دول اخرى موتورة من سياسات امريكا ذات النهج ؛ بمجرد أن يخفق ترامب بالحصول على ولاية رئاسية جديدة ، وسيعود الديمقراطيون الى سدة الحكم وستعود امريكا بعدها صاغرة للاتفاقية النووية ، وعندها ينتهي الحصار عن دول المحور بشكل كامل

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