المقالات

ماتضيگ اله تفرج"  


🖊 ماجد الشويلي ||

 

لو تاملنا بخطوات ترامب الاخيرة ، وحاولنا قرائتها من الزاوية المعاكسة لها، لوجدنا أن ثمة معطيات غاية في الاهمية قد تقلب المشهد رأسا على عقب .

إن هذه المعطيات التي قد تخفى على ترامب وغيره ، أو قد يكون ترامب نفسه ملتفت  لها ، لكنه لايملك خيارا آخر غيرها .

فهي مضرة به شخصيا وبحزبه، بل وبالولايات الامريكية ايما ضرر .

وذلك للاسباب الاتية :_

اولا:_ أن لجوء ترامب لخيار الخنق الاقتصادي لمحور المقاومة ، هو تعبير عن عن عجزه على اتخاذ اية خطوة عسكرية

ثانيا:_ رغم أن الهجوم على إيران او احد حلفائها في المنطقة يخدم ترامب انتخابيا لان العرف السياسي المعتمد في الولايات المتحدة ؛في حال نشوب الحرب ، تتم اعادة انتخاب الرئيس مجددا ويمنح صلاحيات اضافية. ورغم هذا فانه يتجنب مواجهة ايران .

ثالثا:_ الحصار بحد ذاته هو تعبير عن الخشية الامريكية من الحرب ،ولذلك فان ايران اندفعت لكسر الحصار عليها وعلى فنزويلا وسوريا وسينتهي هذا الحصار ويفشل بوقت قياسي وبشكل كامل. لانه آخر مابوسع امريكا فعله، ولو ارادت الرد بالحرب لفعلتها منذ البداية ولما كانت بحاجة الى الحصار.

رابعا:_إن هذا الحصار ساهم بتعزيز اللحمة الاقتصادية والسياسية لدول المحور بمنظومة (اقتصاد وحدة المصير) وهو على نقيض رغبة الولايات المتحدة التي تسعى لتفكيك المحور

خامسا:_إن حصار امريكا لدول المحور هو اضعاف لقدرات حلفائها الاقتصادية في المنطقة ،ومن هنا وجدنا ان الامارات تمردت على الحصار الامريكي لايران وفتحت تجارتها معها.

سادسا:_إن هذا الحصار يمنح الديمقراطيين قدرات ضغط اضافية لاقصاء ترامب عن السلطة.

سابعا:_إن فشل الحصار _وهو المرجح _فان امريكا ستقف عاجزة عن فعل اي شئ آخر تجاه ايران ومحور المقاومة .وسيكون الامر مدعاة  لانتهاج دول اخرى موتورة من سياسات امريكا ذات النهج ؛ بمجرد أن يخفق ترامب بالحصول على ولاية رئاسية جديدة ، وسيعود الديمقراطيون الى سدة الحكم وستعود امريكا بعدها صاغرة للاتفاقية النووية ، وعندها ينتهي الحصار عن دول المحور بشكل كامل

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البعث بملامح أخرى..  
ماتضيگ اله تفرج"  
لماذا تستهدف الأقلام الوطنية الحرة؟  
أوقفوا التضليل الاعلامي ..  
الكاصد بين فكي البعث والارهاب فهل من ناصر ينصر الشرفاء  
رسالة من روح شهيد في مذبحة تكريت سبايكر..!  
خرجت وقلبي على علي جواد الطاهر..!  
فاتحة غير موفقة لوزير الثقافة !!  
ألم يأن للضمير أن يستيقظ ؟!
الأثر القانوني  للقرار 27 / 2020 الخاص برفحاء  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك