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زيارة الكاظمي للمالكي معطياتها ومؤشراتها  


🖊ماجد الشويلي ||

 

لاشك أن مامن حدث أو واقعة سياسية، الا وهي عرضة للتأويلات ،والتفسيرات ،المتباينة والمتقاربة، وحتى الشاذة منها .

كما انها لاتخلوا من تسريبات جزئية ، أو كلية ،مزيفة أو حقيقية، متراوحة بين الدقة وعدمها ،ضيقها،  وسعتها .

وهي رهن في ذلك كله لسلسلة الواسطة بالنقل .

الا أن الخبر مهما علىٰ وكان دقيقا ، فانه لايلجم التحليل ، ولايعصب عيون الترقب  عن قراءة مابعد الحدث ومايكتنفه، وماهي البواعث له اساساً.

فرغم أن التسريبات عن زيارة رئيس الحكومة الكاظمي للسيد نوري المالكي لم يرشح عنها الكثير ، وجل ماتم تداوله أن المالكي نصح رئيس الحكومة بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، وبالخصوص مؤسسة الشهداء والسجناء.

وأن الكاظمي طلب منه التدخل لتخفيف الاحتقان الحاصل من أياد علاوي تجاهه .

ألا أن المتأمل والمتدبر والمتفحص بعين مختبرية ، يجد أنه أمام جملة من المعطيات

والانباء  التي سبقت الزيارة، يمكن من خلال جمعها الخروج بملامح تشي بحقيقة الزيارة ودوافعها .

وهي على النحو الآتي

❇️اولاً:_ أن المالكي كان الزعيم السياسي الابرز الذي عارض مجئ الكاظمي ،ولم يشارك في توليه المنصب.

ثانياً:_جاءت هذه الزيارة عقب لقاء المالكي  المثير على قناة العراقية، والذي فضح فيه السياسة الامريكية التآمرية على العراق.

ثالثا:_اظهرت وسائل التواصل الاجتماعي ؛تفاعلا واسعا مع ما قدمه المالكي من ادلة وبراهين ادانة للامريكان ، بتخليهم عن تعهداتهم بحماية العراق بحسب اتفاقية الاطار الستراتيجي.

رابعاً:_ اظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أن المالكي لازال يتمتع بشعبية كبيرة؛ رغم كل الاستهداف الاعلامي الذي وجه ضده.

خامساً:_ وبناء على ماتقدم يمكن أن يكون الكاظمي قد حمل رسالة شفوية او تحريرية للمالكي؛ فيها عتب او تهديد او غير ذلك

الله أعلم

سادساً:_ قد يكون الكاظمي اراد من هذه الزيارة تدخل المالكي لدى الجمهورية الاسلامية ، او فصائل المقاومة لايقاف الهجمات بالصواريخ على بعض المقرارات الامريكي.

سابعاً:_ ولعل الكاظمي اراد أن يرسل رسالة تطمين لايران ؛ من خلال حليفها الند لامريكا(المالكي )يطمنهم بها حول مضمون المفاوضات مع الجانب الامريكي ومآلاتها

ثامناً:_ لعل الكاظمي قد استشعر  بمقياسه المخابراتي ، وجود هزة عنيفة مقبلة ، للاطاحة به بقيادة سائرون ،فهرع للضد النوعي لهم مستنجدا او متقويا به .

من يدري

تاسعاً:_ لايبعد أن  يكون الكاظمي  قد فكر  بانجاز وطني في التفاوض ؛ واراد الانتفاع بهذا الشأن من خبرة المالكي .

فموقف المالكي وصرامته بالمفاوضات وما اوضحه في لقائه الاخير، محرج لكل الزعامات العراقية  التي تفكر  بالتقارب مع الامريكان ، والكاظمي خصوصاً  .

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