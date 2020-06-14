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ضع نصب عينيك يا مفاوضنا


  🖊 ماجد الشويلي ||   🔳ضع نصب عينيك أنك تمثل بلداً تمكن من دحر الاحتلال في مدة وجيزة، وأن من هزم أمريكا وهي في أوج قوتها؛ لهو قادر على الحاق الهزيمة بها مرة أخرى بنحو ايسر مما سبق بكثير 🔳ضع نصب عينيك أن العراق حين طرد الامريكان  نهاية عام 2011 ، طردهم بسواعد ثلة مؤمنة صغيرة. فكيف بك وانت بحوزتك الحشد الشعبي الان 🔳ليكن حاضراً ببالك أن أمريكا ليست سوى عملاق يقف على أرجلٍ من طين ، قد يتهاوى بأية لحظة 🔳ليكن معلوما لديك أن أمريكا لن تتمكن من شن حرب كبرى في المنطقة مرة أخرى، لانها ستمنح الصين قوة اضافية للتفوق عليها 🔳إعلم أن أمريكا ستلوح لك بالحصار الاقتصادي، وأن العالم بدأ يشهد منافذا اقتصادية جديدة ،بعيدة عن الهيمنة الامريكية يمكنك الاستفادة منها. 🔳من الضروري أن تلتفت أن المحيط العربي الذي كان يضغط بالارهاب ، ماعاد بوسعه توظيف هذه الورقة البالية للضغط عليك مرة أخرى. 🔳تيقن أن داعش لن تعود داعش الاولى مهما نفخوا فيها ، وأن الغلبة للحشد وقواتنا المسلحة باذنه تعالى .وأن الشعب بات يرفض الارهاب ولن تنطلي عليه شعارات داعش مجددا. 🔳 تذكر أن أمريكا تنصلت من وعودها لحكومة المالكي يوم كان العراق يمر باصعب ظروفه. 🔳لاتغفل عن أن أمريكا أبرمت الاتفاقية النووية العالمية مع أيران بضمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ،لكنها تنصلت عن التزاماتها ونقضت اتفاقها وضربت به عرض الحائط. 🔳يامفاوضنا امريكا تنصلت عن تعهداتها لكوريا الشمالية . 🔳يامفاوضنا استحضر الله الذي بيده كل شئ وإياك أن تؤله أمريكا. 🔳 اظن أن من الواضح لديك أن خروج القوات الاجنبية فيه قرار برلماني معززا بمظاهرة مليونية، وأن التغاظي عن هذه المعطيات له تداعيت خطيرة على استقرار البلد. 🔳ضع نصب عينيك التاريخ ،واحذر لعنته ،وتذكر كيف يمجد التاريخ اصحاب المواقف المشرفة والتضحيات الجسيمة. 🔳أحذروا المتاجرة باسم المرجعية الدينية  🔳إعلموا أن امريكا لايمكنها أن تفعل أكثر مما فعلته من دعمها للارهاب ؛ او الضغوطات السياسية والاقتصادية. 🔳لايخفى عليكم أن أمريكا احوج لهذه الاتفاقية من العراق. 🔳التفتوا أن لديكم حكومة تسنمت مهامها للتو، وامريكا فيها رئيس حكومة قد يغادر البيت الابيض وتتغير معه كثير من المعطيات. 🔳 تذكروا أن الشجاعة صبر ساعة. 🔳ضعوا بالحسبان انكم لستم ملزمين بنجاح المفاوضات أو فشلها بقدر ما أنتم ملزمون بتحقيق مصالح شعبكم. 🔳الامريكي يحاول تعويض خسارته في اتفاقية الاطار الستراتيجي ، وانتم عليكم مراكمة النجاح 🔳ليكن الشعب على اطلاع بكل شئ  ؛وستكونون اقوى حينها.
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