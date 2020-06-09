لي اسطري ولكم مابينها من سطور  

🖊ماجد الشويلي ||

❇️في عالم ماوراء الحقيقة post_truth

ليس عليك أن تقوم بثورة كي تستلم السلطة .

كل ماعليك فعله هو أن توهم الاغلبية بأن هناك ثورة.

❇️ في عالم السياسة ليس عليك أن تكون غبياً حتى تخسر كل شئ ؛ يكفيك أن تثق بخصمك فحسب

❇️ في مدينة الالعاب السياسية توجد لعبة إجبارية (دولاب الهوى)

❇️في حديقة الحيوانات السياسية

لايوجد الا (شواذ _ي)

❇️ أما أذا سُئلتَ عن (الثول) السياسي فما عليك ألا أن تقول بأن جماعة غيروا رئيس حكومتهم لانه لايضبط الهياج الشعبي وجاءوا بآخر يعمل على تهييجه!

❇️ البعض حتى يثبت لرعيته أنه قائد إذا تعذرَ عليه النجاح يقودهم للفشل (المهم انه قائد)

❇️ في عالم السياسة اذا تمكن عدوك من عزلك عن حليفك فقد انتصر عليك ؛ أما أذا تحالف معك بعدها فقد استعبدك

❇️ إذا لم ترَ أن هناك خجل في السياسة

فمخجل جداً أن تبحث عن الحلال والحرام

❇️ إذا تفرق الاخوة في السياسة لاتخف فسوف تجمعهم المقابر أو الزنازين

❇️الحول السياسي أن ترى عدوك صديقك وصديقك عدوك ؛أما العمى السياسي فهو حينما ترى الناس بعيون عدوك

❇️ في عالم السياسة الجمع بين الدين والسياسة محرم أما جمع الشواذ فهو واجب

❇️في دنيا السياسة يحق لك أن تعتنق أي مبدأ لكن يحرم عليك أن تكون صاحب مبادئ

❇️ في عالم السياسة أقوى الضحكات هي ضحات الزعماء حين يموت الاغبياء بحبهم

سياستهم طبعا...

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