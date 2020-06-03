٢٠٢٠ سنة التطرف ضد البشرية

ضياء ابو معارج الدراجي ||

منذ بزوق اليوم الأول من سنة ٢٠٢٠ وقبل نهايته افجعتنا بجريمة مطار بغداد الدولي باغتيال امريكي لشخصين مهميين للعراق وايران ومحور المقاومة الشيعية في الجزيرة العربية حصرا الا ان اغتيالهما احدث دويا كبيرا في العالم بأسره بين حزين وفرح حسب الولاء والتبعية والمذهبية والفكر ومنذ مطلعها وهي مستمرة بحوادثها الصغير ما بين زلزال هناك واعصارا هناك ثم هذه الفايروس القاتل الذي حبس سكان الارض جميعا داخل بيوتهم واصاب لغاية الان خمسة مليون شخص مع وفاة اكثر من مليون اخر ولا تزال الارقام في تزايد منذ اكثر من ستة اشهر ولا نعرف هل تنتهي البشرية منه او تنتهي به ؟ ثم تطل علينا اليوم وكالة ناسا بهذا الخبر المؤكد ١٠٠% بعد ستة أيام من اندلاع الاضطرابات الامريكي غير المسبوقة لمقتل ذو البشرة السمراء على يد الشرطة الامريكية حيث أفادت وكالة ناسا أن خمس كويكبات على الأقل تقترب نحو الأرض هذا الأسبوع، لتضيف تهديدا مشؤوما آخر يجب على الناس الحذر منه.

وكشف مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض ، أنه من المقرر أن تحلق اربعة أجسام قريبة من الأرض فوق الكوكب يوم الثلاثاء الثاني من حزبران وستبدأ الأحداث مع 2020 KK7 البالغ عرضه (٣٣متر)، ويتحرك بسرعة ٣٤٠٠٠ ميل في الساعة. ومن المقرر أن يتخطى الأرض في تمام الساعة ٤:٤٣ صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على مسافة تبلغ ٣١٩٠٠٠ ميل تقريبا،والكويكب التالي سيكون 2020 KD4، الذي يبلغ عرضه (٣٥ متر)، بسرعة تقارب ١٢٠٠٠ ميل في الساعة، وسيقترب من الأرض في الساعة ٨:٤٣ صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على مسافة ٢.٣ مليون ميل.أما 2020 KF، فسيكون أكبر الكويكبات القريبة من الأرض يوم الثلاثاء، حيث يبلغ عرضه (٤٢.٣٩ متر)، وسيتخطى كوكبنا بسرعة ٢٤٠٠٠ ميل في الساعة، على بعد ٢.٩ مليون ميل، في تمام الساعة ١٢:٠٠ بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وتقترب صخرة الفضاء 2020 KJ1، البالغ عرضها (٣٢مترا) نسبيا، من كوكبنا بسرعة ١١٠٠٠ ميل في الساعة . وسيختتم الكويكب المشهد السماوي يوم الثلاثاء الساعة ٢:٥٧ مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويمر على بعد ١،٣ مليون ميل من الأرض في أقرب نقطة.وبعد فترة راحة قصيرة، يقترب كويكب أطول من مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك وعين لندن، يسمى 2002 NN4، من الأرض يوم السبت ٦ حزيران. وهو كويكب من فئة Aten، يتميز بمدار واسع جدا حول الشمس ويتراوح عرضة (٢٥٠ متر) ،

ولا تزال هناك ستة شهور اخرى من هذه السنة ننتظر بها مفاجئات اخرى ربما تكون أقسى من ما سبق.

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