مقترحات الى وزارة التربية ..

بعد أن حسمت وزارة التربية قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والثانوية للعام الدراسي 2019-2020، ولكي نخرج بأقل الاضرار للعملية التربوية في العراق نتيجة جائحة كورونا، فأننا نقدم مقترحاتنا عسى ان تساهم في ذلك: -

1- تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الاهلية بنسبة 25% بدلا من 10% مراعاة للظروف التي يمر بلدنا.

2- الغاء الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي والثالث متوسط والاعتماد على درجة نصف السنة ودرجة الكورس الأول كدرجة للنجاح ويسمح للتلميذ والطالب الراسب بأداء امتحانات الدور الثاني لاحقاً لأسباب التالية: -

ا-الظروف التي يمر فيها أبناء شعبنا نتيجة جائحة كورونا

ب-لا تأثير لذلك على العملية التربوية لاحقا.

ج-تقليص في صرفيات ونفقات الامتحانات ..

د-اسوة مع بلدان العالم التي فعلت ذلك ..

3- اما بخصوص الصفوف الأولية وغيرها فأننا نقترح مايلي :-

1- تكون مباشرة المعلمين والمدرسين للعام الدراسي 2020-2021 بتاريخ 15/8/2020 ويكون التدريس للمناهج حسب الصفوف لغاية 15/10/2020 وبهذا راجعنا اغلب المناهج ويتم انتقال التلميذ للصف التالي بتاريخ 16/10/2020

الكاتب / الحاج هادي العكيلي