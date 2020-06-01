وانقلب السحر على الساحر ؟!  

يوسف الراشد ||

لم اشك ولو للحظة واحدة بان مايحدث في امريكا من تظاهرات وخروج المواطنين بهذه الكثافة وما رافقها من اعمال عنف وشغب ومواجهات بين البوليس والقوات الحكومية وبين الجماهير الغاضبة المنتفضة .

وضد التمييز العنصري وقتل الناس الابرياء بسبب اللون والمعتقد والانتماء وهو من تدبير غيبي وسماوي وبسبب الدماء البريئة التي سقط قرب مطار بغداد واغتالت قادة الحشد ( ابو مهدي المهندس وسليماني ) .

ان امريكا التي تصنف بالبلد الاول بالعالم من حيث علوم التقدم والتكنلوجيا والفضاء والتطور الصناعي والعمراني والترسانة العسكرية والنووية ورائدة وحاملة لواء الديمقراطية وحقوق الحيوان قبل الانسان .

اساطيلها تملىء البحار والمحيطات وحاملات الطائرات على هبة الاستعداد لاي طارىء يهدد مصالحها ويهدد الكيان الصهيوني جيوشها هي الاخرى تنتظر الاوامر لتنفيذ الواجبات .

امريكا هذه ،، المهيمنة والمستحوذة على قرارات الامم المتحدة وصاحبة اليد الطولى في استخدام حق الفيتو على اي قرار يعارض سياستها وهيمنتها وهي مستخدمة العقوبات ضد الدول والبلدان التي لاتتماشى مع سياساتها مثل ( عقوبات ضد ايران وقبلها العراق وافغانستان وكوبا واليمن وضد الشعب الفلسطيني وغيرها من البلدان ) .

امريكا ذلك البلد الذي يستخدم التمييز العنصري حتى مع مواطنيها ويصنفهم مواطن من الدرجة اولى والاخر من الدرجة ثانية على اساس اللون والدين والمعتقد .

ها هي اليوم ( امريكا ) تحترق وتكوى بنار افعالها وتحصد مازرعت ونقلب السحر على الساحر وخرج الشعب الامريكي ضدها واصبحت الولايات تسقط واحدة تلوى الاخرى وخرج الامر عن السيطرة واصبحت القوات الامنية والبوليس الاتحادي يتخبط ويقمع المتظاهرين حتى وسائل الاعلام التي تغطي الاحداث لم تسلم من المنع والقمع والاعتداء ونكشفت حقيقة ديمقراطية امريكا للعالم .

ويشهد العالم اليوم انتشار فيروس كورنا وهو وباء جعل جيع الدول العالم تقف حارة امام انتشاره وتتجه أنظار العالم إلى أمريكا كونها تمتلك أرقى وأكبر مراكز علمية طبية وبحثية لعلها تُسْعِف العالم بعلاجِ شافِ ينهي هذا الفايروس .

وقد خاب ظن العالم فهي الاخرى اي امريكا وقفت عاجزة عن ايجاد العلاج بل يخرج الرئيس الامريكي ليشمت بالدول التي انتشر بها الفايروس مثل الصين وايران وبذلك تكشف عن وجهها الحقيقي وزيف ادعاؤها الحرية وحقوق الانسان .

ان ثورة الشعوب وثورة الجياع ،، لاتستطيع ان تقف بواجهها الحكومات والدول والمستكبرين والظلمة وستنتصر ارادة الجماهير المنتفضة ضد ادارة ترامب .