المقالات

عندما تكون نزيها  


ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

قمة النزاهة والعلم تردي الى قعر النسيان فقد اصبح مقياس النزاهة والامانة والعلم يتناسب تناسبا عكسيا مع تعينك او تدرجك الوظيفي فكلما ارتفعت معدلات نزاهتك وامانتك وعلمك انخفض منصبك الوظيفي والعكس صحيح والمشكلة ليست فيك ولا في نزاهتك وامانتك لكنها في من تسلط على الامر العراقي بواقع الحال واصبح يمتلك مفاتيح التعين والتكليف والتثبيت ويمتلك مقدرات البلد ليصبح قمة اللصوصية وهرم الفساد على راس المؤسسة يامر وينهي وقمة النزاهة والخبرة  والعالم في قعر المؤسسة يضيع تحت ركام أتربة الارشيف يُنسى كما تنسى اوليات السنوات الماضية التي تم ترحيلها رغم المعلومات المهمة والخبرات المتراكمة والحلول المنطقية  التي تكتنف طياتها الورقية المثقبة.

لقد انحدر البلد  الى اسوء منحدراته الاقتصادية والعسكرية والفنية والعلمية والتعليمية ليس بعد ٢٠٠٣ فحسب وانما منذ تسلط البعث الساقط خلال حكمه الخمسة والثلاثيني البغيض فكانت المحسوبية والعشائرية والتبعية حد الانغماس هي الحاكمة في مؤسسات الدولة اما الخبرات والعقول فكان يستفاد منها فترة وجيزة لا تتعدى السنتين بأحسن الحالات كتابعين باجور زهيدة ثم يتم تصفيتهم جسديا او فكريا او عقليا او نفسيا ويصبحوا نسيا منسيا وتبقى العوائل السياسية متسلطة على الوضع تضع من تضع من ابنائها الفاشلين في قيادات البلد جيلا بعد جيل كاّن الحكم والقيادة قد فصلت عليهم والخدمة والتبعية مقدرة لغيرهم من الرعية، ان عوائل الحكم ما قبل ٢٠٠٣ استبدلت بعوائل  حاكمة جديدة ما بعد ٢٠٠٣ بنفس النمط ونفس العقلية والاسلوب.

عندما اتكلم عن التفاصيل الدقيقة ربما اؤثر على نفسي فقط واتعرض للمضايقات من هنا وهناك واصبحت كيس الملاكمة الذي يفرغ فيه كل متسلط ضرباته  ليخيف منافسية من باقي المتسلطين ويرعب من يتجرأ عن كشف فسادهم من المستضعفين  لكن احببت ان اتكلم بالعناوين بعيدا عن التفاصيل فلا يحتاج الناس الان اكثر من العنوان لقد فهموا اللعبة وعرفوا المستور وكشفوا تقريبا كل الخفايا رغم انهم مشاركين في لعبة الفساد ايضا من حيث يعلمون او لا يعلمون بسكوتهم وغفلتهم وعدم مبالاتهم وتركهم للصوص والقتله  يتسلطلون عليهم وهتافهم للمنتفعين منهم بحثا عن بقايا دقيق في حجر المطحنة.

فمن ذبح الناقة وفصيلها شخص واحد لكن الله عاقب قوم صالح بجمعهم لانهم سكتوا عن ذلك وزوجة لوط لم تكن فاجرة لكنها رضيت بما كان يفعل قومها فعوقبت معهم وزوجة نوح كذلك ولنا في القرآن الكريم قصص شتى ان كنتم مؤمنين.

ما يعجبني في امبراطورية الصين قبل الميلاد تطورها ورقيها وتجارتها وقيادتها الحكيمة انهم كانوا يوزعون المناصب حسب الاعلمية وكان الابن والاب والجد يتنافسون في الامتحانات الوظيفية للحصول على المناصب في وقت واحد ومكان واحد  ومن يحفظ اكبر عدد ممكن من تعاليم كتاب الكونفوشيوسية الصيني يحصل على منصب يتوافق مع مقدار ما يحفظه قد يصل الى درجة وزير ولا يمكن لاحد فاشل ان يحصل على وظيفة او منصب كونه قريب فلان او اخ زوجة فلان او ابن فلان او ينتمي لحزب فلان او دفع كذا مبلغ وانما علمك هو مقياس حصولك على المنصب لان قيادة البلد تحتاج للعلم وليس للأقرباء الفاشلين واللصوص الدافعين للحصص المالية المسروقة من قوت الشعب.

واخيرا نقول ان ضاع العالم النزيه الامين ضاع البلد وحال بلدنا اليوم قياس واضح لتحكم الفاشلين دراسيا والمزورين لشهادتهم بمقدراته الكلية وازاحة العلماء والخبراء عن ممارسة حقهم الشرعي في إدارته بصورة صحيحة نحو الكمال والرفاهية.

ونحن تقنيا لا نتكلم عن شاغلين بعض المناصب حاليا كاستحقاق وظيفي وعلمي لهم لكنهم ايضا اضطروا الى الدفع السياسي او المالي للمحافظة على مكتسباتهم الشرعية النظامية في ظل موجة عالية من فساد اداري ومالي واخلاقي تحتاج الى كاسر امواج بأساس قوي يعيدها الى قعر المحيط و يمنعها من الصعود الى السطح من جديد

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بإرادة شعبها ،السفينة  تكسر  قيود الشيطان ...  
الدرس الايراني الكبير من هرمز الى كاراكاس...!  
عندما تكون نزيها  
رحلة التحدي وكسر القيود  
عندما كنا نقلد ( الخوعي ) ..!  
أثر الدين في الانبعاث الحضاري/ الحلقة الاولى  
خلود الإسلام والإنسان, ومعالجة حالة التطور في الوجود والحياة  
جولة في مقبرة الأحياء ..  
ذيول إمريكا وفلول البعث وعقدة النقص الصدامية
أمنعوا ولاية الفقيه ..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك