وطني_علي ع  

ماجد الشويلي ||

كنت أتابع خطابات السيد القائد الخامنئي منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم.

وأسمعه يؤكد على ضرورة ألا تعتمد الجمهورية الاسلامية على تصدير النفط. بل قال ذات مرة علينا أن نترك آبار النفط هذه للاجيال القادمة.

وهو نفسه الذي أكد على ضرورة أن تتمكن ايران من امتلاك الطاقة النووية حتى ينعدم تأثير المستكبرين عليها.

وهو نفسه الذي دعم القوة الصاروخية كقوة دفاعية كفيلة بحماية البلد ومنجزاته لكنها قانونية باعتبارها قدرات دفاعية لاتمنح امريكا وغيرها مسوغات استهدافها بالقوانين الدولية.

وفعلاً أثمرت تلك الرؤية الستراتيجية عن قدرات هائلة عززت امكانيات الجمهورية الاسلامية الدفاعية والعلمية.

واهمها في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وانخفاض اسعار برميل النفط.

فيتم وضع ميزانية الجمهورية الاسلامية لهذا العام على اساس الاعتماد على تصدير النفط بنسبة 8‎%‎.

ومع ذلك فان القائد يطلب من المسؤولين ايجاد بدائل لهذه النسبة وعدم الاعتماد على النفط بشكل كامل .

هذا هو السبب الذي يجعلنا نعشق أيران ونؤمن بالولاية .

انه السبب الذي يجعلنا نحاول الاقتداء بها حتى نكون اعزاء مثلها لا كما يزعم السفهاء بأن الايمان بالولاية هو ذل وخضوع.