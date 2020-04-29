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(نيسان أقسى الشهور) وأفضلها أيضاً!!  


أحمد عبد السادة

 

(بمناسبة ذكرى ولادة الدكتاتــور صدام)

عندما كتب الشاعر الإنگليزي ت. س. إليوت جملة (نيسان أقسى الشهور) في مطلع قصيدته الشهيرة (الأرض اليباب) المنشورة في عام 1922، لم يكن يعرف بأن تلك الجملة ستكون نبوءة (عراقية) بل نبوءة (عالمية) أيضاً، فنيسان كان (أقسى الشهور) فعلاً بالنسبة للعراق والعالم أيضاً، ففي هذا الشهر - بالنسبة للعراق - تم تأسيس حزب البعث العنصري الفاشي الذي تحوّل لاحقاً إلى دعامة قيادية وخزان بشري وتنظيري وعسكري للتنظيم الأكثر دمويـــة في التاريخ: (داعش).

وفي هذا الشهر (28 نيسان) ولد دكتاتـــور البعث وسفاح العراق الأكبر: صدام حسين.

أما بالنسبة للعالم فقد ولد في هذا الشهر (20 نيسان) دكتاتور النازيـــة وسفاح العالم الأكبر أدولف هتلر!!

لكن نيسان بالمقابل هو (أفضل الشهور) أيضاً، وذلك لأن رياح نيسان التي جاءت بحزب البعث وبمصيبتين بشريتين اسمهما هتلر وصدام، هي الرياح نفسها التي اقتلعت البعث والنازيــة وأنهت شــرور هتلر وصدام، ففي 9 نيسان تم إسقاط البعث وصدام، وفي 30 نيسان انتحر هتلر ليتخلص العالم من مجنون تسبب بمقتل أكثر من 60 مليون إنسان.

إن (نيسان أقسى الشهور) فعلاً، لكنه أفضلها أيضاً.. بالتأكيد!!

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