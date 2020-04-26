المقالات

هذا هو البديل


 

 

🖊 ماجد الشويلي

 

لا أنْشَدُّ ولا أميل كثيرا للنقد اللاذع للسياسيين.  ولا يستهويني النيل منهم وتعداد موبقاتهم ، ليس لاني أُبرئهم أو لأني أعقد عليهم الامآل ؛ ومن هذا القبيل.

وإنما لامر آخر  قد يكون مراعاة للانصاف والتحلي بالمروءة قدر الامكان ، والاقتصار على الموضوعية بالتوصيف والنقد ونبذ مايصدر عنهم من أعمال واستنكارها .

والسبب يعود في ذلك لأني أعتقد أن هذا التجريح والتقريح فاق حده وبات ممجوجاً ليس لانه افترا أو كذب بقدر ما لأنه ممل ومقرف أحياناً .

لذا فإن الاولى من الكلام هو العمل ، نعم العمل الجاد والحقيقي لتغيير الواقع .

فلو كان أكثر الناس فعلا قد تبرموا من هؤلاء الساسة ومن ضمنهم نخب ثقافية وسياسية واعية تشاطرهم الرأي لماذا إذن لم يعمدوا لتشكيل سياسي موحد كبير يسحب البساط من تحت هذه القوى السياسية المتحكمة بالبلاد ((واكثروا فيها الفساد))؟

وهو طريق ليس فيه تعقيدات كبيرة ، نعم تعترضه بعض العراقيل لكنه ليس مستحيلا.

فما الذي يمنع من ذلك.

والكل يعلم أن من يستحوذ على السلطة إنما يمسك بها من خلال تنظيمات وأحزاب وتشكيلات سياسية ليس إلا .  ويمكن لأي معترض آخر أن يشكل مثلها .

أما وقد عجز الكثيرون عن الاتيان بمثل هذه التنظيمات والتشكيلات ، فالامر لا يعدو إما أن هذه القوى الممسكة بالسلطة لازالت لها من يؤيدها بقوة . وهم ليسوا بالقليلين

وأن مدعيات أنهم قد مجتهم الناس وخسروا ثقلهم الجماهيري مجرد ترهات.

أو أن من شهر سيف النقد والعداء بوجههم عاجز عن مجاراتهم .

قد يقول البعض أنهم لن يسمحوا لاحد أن يزاحمهم على مراكزهم .

والحقيقة أن هذا كلام العاجزين .

والواقع أثبت أن بعض من المحاولات المحدودة قد نجحت بالفعل بتشكيل احزاب سياسية يمكن لها ان تتمتع بقاعدة شعبية واسعة في المستقبل رغم انها لازالت تحبو.

فالنقد والسباب والتفنن بكيل التهم والافتراءات على طريقة مشجعي الفرق الرياضية من على المدرجات وهم ينالون من اللاعبين تارة وتارة اخرى يوجهون لهم اللوم ويقدمون لهم الخطط بالصياح . عملية غير مجدية وباتت مملة للغاية .

فإما أن يكون النقد نقداً موضوعيا حقيقيا يلحظ جميع الابعاد المتعلقة بالاداء السياسي لهؤلاء

أو المبادرة لتقديم البديل عنهم بجد وتفاني  لانقاذ العملية السياسية من هيمنتهم عليها.

أو السكوت ...

((ترى والله ملينا))

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستقبل نظامنا السياسي ورهانات الأزمة
هذا هو البديل
فخ الوطن .. !  
الرصافة في خطر..!  
عن الكاظمي الذي لا يعرفه "كاظماوي" واحد قط..!
مرة أخرى ..حلول الحكومة وهموم المواطن!!  
تثوير الشعوب بـ "الواتساب"  
القمر "نور" نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء..
لقمان الحكيم في العراق!  
الإعلام السني .. ومحو الذاكرة الشيعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك