رواتبنا ومخصصاتها خط احمر  

ضياء ابو معارج الدراجي

ليس ذنب الموظف القديم تحمل أخطاء وفساد الحكومة حتى تلجأ للتلاعب بمقدراته الشهرية والتي كيّف نفسه على المعيشة بها خلال الشهر ولم يكن السبب في تعيين الاف الموظفين حتى يقاسموه راتبه الذي هو اصلا لا يكفيه.

فمن يحتاج ان يوظف جدد عليه ان يوفر معاشهم دون المساس بمعاش موظفين لديهم خدمة سنوات طويلة ينتظرون سنة كاملة لزيادة راتبهم ٦ آلاف دينار سنويا ٣٦٤ويوما ولا اريد ان احسبها بالساعات والدقائق .

ليس من حق احد ان يقلل رواتب ومخصصات تصرف لموظفين منذ عشرات السنين لم يطرأ عليها زيادة ولا تعديل يوفر لهم الرفاهية ولا يحق لاحد ان يهب مال غيرة او يحجبه عنهم .

وعلى من طرح فكرة التعيينات خارج الملاك المخصص في المالية ان يتحمل نتائج فكرته ويتبرع من ماله الخاص بدل ان يتبرمك بمال غيره فالموظف لديه التزامات كثيرة ومعيشة صعبة لا يحقق الراتب الذي يستلمه عيش الرفاهية له مع ارتفاع أسعار المعيشة وخصوصا في بغداد.

ادفعوا ما جنت ايدكم من حسابكم ولا تسرقوا رواتب الموظفين فانتم من تصدر لقيادت البلد وعليكم تحمل مسؤولياتكم بتوفير احتياجاته او استقيلوا.

رواتبنا ومخصصاتنا خط احمر وعصياننا المدني سوف يوقف عجلة حكومتكم لو فكرتم ان تمسوا دينار واحد منها

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