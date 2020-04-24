المقالات

رواتبنا ومخصصاتها خط احمر  


ضياء ابو معارج الدراجي

 

ليس ذنب الموظف القديم تحمل أخطاء وفساد الحكومة حتى تلجأ للتلاعب بمقدراته الشهرية والتي كيّف نفسه على المعيشة بها خلال الشهر ولم يكن السبب في تعيين الاف الموظفين حتى يقاسموه راتبه الذي هو اصلا لا يكفيه.

فمن يحتاج ان يوظف جدد عليه ان يوفر معاشهم دون المساس بمعاش موظفين لديهم خدمة سنوات طويلة ينتظرون سنة كاملة لزيادة راتبهم ٦ آلاف دينار سنويا ٣٦٤ويوما ولا اريد ان احسبها بالساعات والدقائق .

ليس من حق احد ان يقلل رواتب ومخصصات تصرف لموظفين منذ عشرات السنين لم يطرأ عليها زيادة ولا تعديل يوفر لهم الرفاهية ولا يحق لاحد ان يهب مال غيرة او يحجبه عنهم .

وعلى من طرح فكرة التعيينات خارج الملاك المخصص في المالية ان يتحمل نتائج فكرته ويتبرع من ماله الخاص بدل ان يتبرمك بمال غيره فالموظف لديه التزامات كثيرة ومعيشة صعبة لا يحقق الراتب الذي يستلمه عيش الرفاهية له مع ارتفاع أسعار المعيشة وخصوصا في بغداد.

ادفعوا ما جنت ايدكم من حسابكم ولا تسرقوا رواتب الموظفين فانتم من تصدر لقيادت البلد وعليكم تحمل مسؤولياتكم بتوفير احتياجاته او استقيلوا.

رواتبنا ومخصصاتنا خط احمر وعصياننا المدني سوف يوقف عجلة حكومتكم لو فكرتم ان تمسوا دينار واحد منها

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أقوال في المسيرة  
عين ايران الفضائية تراقب اعدائها على  الارض  
فشل الصهيونية بالاغتيال وحزب الله يقاتل الصهاينة من مسافة صفر!  
خطوط الطول والعرض  .. حمراء!!  
"العروة الوثقى" بين السيد كاظم اليزدي وجمال الدين الأفغاني..
رمضان عشرة عمر  
الجماعة مشور بيهم ..!  
سيادة منقوصة ووطنيون عميان  
رواتبنا ومخصصاتها خط احمر  
  كيف تستقبل شهر رمضان  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك