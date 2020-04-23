المقالات

الفلس الابيض..ينفع باليوم الاسود  

65 2020-04-23

يوسف الراشد 

 

هذا المثال كنا نسمعه ومنذ  كنا اطفال ( الفلس الابيض ينفع باليوم الاسود ) وهو يحمل في طياته معاني كثيرة لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للفرد وللمجتمع فبدون تنظيم ميزانية المصروفات اليومية والشهرية للفرد والاسرة والمجتمع ،، تتلخبص الحياة العامة ويشتبك الحابل بالنابل وتضيع المفاهيل والقيم وتنخلق مشاكل للاسر والعوائل .

وكلما وسعنا الدائرة لتشمل المجتمع والدولة تتضح لنا الصورة ونتيقن عمل المختصون من الخبراء والمستشاريين الذين ينظمون ويجدون الحلول والبدائل في تنظيم اقتصاد بلدانهم .

فمكاتب المستشارين والخبراء الاستراتيجيين تكون دائما بالقرب من مكتب رئيس الدولة فهو يرجع لهم ويستشارهم في الشاردة والواردة .

فالدول التي تستثمر مواردها وتكون صادراتها اكثر من وارداتها فهي تعيش حالة من الاستقرار والرفاهوبالتالي تسخر مواردها البشرية للتنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة وتسخر الفائض من الاموال في مشاريع مربحة ولاتعتمد على مورد واحد مثل مايحصل في العراق فقد توقفت المعامل والمصانع والزراعة وبقى الاعتماد على مورد البترول الذي شهد هبوط كبير وحاد في الاسواق العالمية .

ان موازنة الدولة تعتمد على 95 بالمئة منها على البترول الذي هبط  سعر البرميل الى 30 دولار وهو هبوط حاد واذا استمر هذا الهبوط الى فترة طويلة فانه سيشكل احراج على الدولة وقد يجعلها لاتستطيع

تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين ،، فلو كانت هناك خطط استراتيجية بعيدة المدى لاستفادت الدولة من اسعار البترول عندما وصل سعر البرميل الى 70 دولار واذ دخرت فائض المبالغ لهذا اليوم .  

ان تدهر اسعار البترول في الاسواق العالمية اثر سلبا في اسواق البورصة على جميع الدول ومنها العراق وولد ذعرا وهلعا وخوفا لدى اصحاب القرار السياسي .

ولابد من السعي لايجاد مصادر اخرى تكون رافدا وداعما بجانب مصادر البترول يمكن استخدامها لاعانة ايرادات البلد ومنها على سبيل المثال الاستفادة من استثمار الغاز ومشتقاته الاخرى وتصديرها ،،  الاستفادة من منتجات البتروكيمياويات  ،، عمليات نقل النفط الخام ،، تصدير منتجات الكبريت والفوسفات . 

وهناك امور اخرى كثيرة داخلية وخارجية  لو استغلت وفعلت لكانت توفر ايرارادات اخرى منها تفعيل السياحة وخاصة السياحة الدينية وما لها من موارد  تحل جزء الازمة ،، تفعيل الخطوط الاسطول الجوي  ،، تفعيل المنافذ الحدودية .

اما الايرادات الداخلية فهناك دوائر ايراداتها السنوية تساوي ميزانية بعض الدول ومنها موارد امانة بغداد ،، المرور العامة ،، دائرة الضرائب العامة  .

ان انخفاض اسعار البترول هي درسا بليغا لاصحاب القرار من الساسة لاعادة النظر بشكل جدي ومخلص واخذ خطوات فعالة والاستفادة من هذه الطاقة وتنشيط الاقتصاد العراقي .

العراق فيه الكثير من الموارد والطاقات البديلة ولاتهزة العواصف او التقلبات الاقتصادية والمالية التي

تحدث في العالم،،  ولكن يحتاج الى المخلصين من ابناءه  للنهوض به الى بر الامان ويطبقوا هذه المقول الاقتصادية ( الفلس الابيض ... ينفع في اليوم الاسود ) وهذا هو اليوم الاسود قد حل واثر على اقتصاد بالعالم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأقمار الصناعية الإيرانية تجوب الفضاء إنها الجمهورية التي يقودها مرجع ديني  
حتى بعد استقالته، يخافون من كفائته..!
💥 نور ... في زمن الكورونا  
الكاظمي يفقد مؤيديه تدريجيا  
فتش عن أمريكا..!  
الفلس الابيض..ينفع باليوم الاسود  
لا تدسوا ايديكم في جيوب الناس..فتشوا عن حلول  
من المسؤول ؟!  
إصبع على الجرح..الى من هو المسؤول عن العراق  
انسانية القوة والضعف وشيطنتها  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك