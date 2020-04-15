لِنَكُنْ مُتَأهْبِينَ  

🖊ماجد الشويلي

🔲 ذات مرة تحدث بومبيو عن خطة اغتيال الشهيد سليماني (رض)واذا بترامب يقول له مستغرباً لماذ لم تخبرونا بذلك ؟

مايعني أن قرارات المواجهة الكبرى بيد المحافظين، أي أنها مرهونة بارادة صهيونية مهيمنة على القرار الامريكي

🔲إن من يقدم على خطوة بحجم اغتيال الحاج قاسم والحاج المهندس (رض)

يمكن له أن يقدم على تنفيذ مواجهة محدودة في الجغرافية العراقية ضد قوى المقاومة من شأنها أن تحرج ايران وتسلب منها مشروعية التدخل المباشر

🔲ترامب احوج مايكون لشن حرب أو مواجهة خارجية لضمان بقائه في السلطة وهذه الرغبة ليست رغبة ترامب وحده بل هي رغبة اللوبيات الصهيونية اكثر لضمان بقاء ترامب في سدة الحكم .

فترامب هو الذي هيأ الارضية لصفقة القرن بنقل السفارة الامريكية الى القدس ولم يكمل مشروعه بعد. فالرغبة الصهيونية تتمثل بضرورة اكمال اسس صفقة القرن

🔲الحرب الخارجية هي السبيل الوحيد لفوز ترامب في الانتخابات وبقائه في السلطة وعدم ملاحقته قانونيا بالتهم الموجهة اليه في ملفات عدة

🔲فوز ترامب ضمان لعدم عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع ايران لان مجئ الديمقراطيين يعني العودة للاتفاق النووي وهذا ماتخشاه اسرائيل

🔲الحرب على فصائل المقاومة هو الكلفة الاقل من بين الكلف المطروحة بالحرب على الصين او ايران مباشرة وقد سلمنا بوجود مرجحات تلزم ترامب بشن حرب ما !!

🔲حرب ترامب على فصائل المقاومة في العراق تعمل على انعاش علاقته المتأزمة مع السعودية حول انتاج النفط وملف اليمن وترضي الامارات التي تركت مصارفها مفتوحة على مصراعيها بخدمة ترامب

🔲ترامب يعتقد بان ايران في وضع لايسمح لها بالتدخل لصالح المقاومة في العراق بشكل قوي نظرا لماتعانيه من ازمات اقتصاديه واعطاب قياديه تسبب بها غياب الحاج سليماني (رض)

🔲ترامب يعتقد بان بتر ايدي الايرانيين في العراق مقدمة ضرورية للحيلولة دون عبور الصين لمياه الخليج والمرور عبر العراق الى اوربا .

فالاجهاز على المقاومة في العراق يعني اقصائهم عن مجلس النواب والعملية السياسية ؛ مايعني ايضا محو مشروع طريق الحرير من الذاكرة العراقية . وكذلك قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق

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