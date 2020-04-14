التحليل والتطبيل  

ماجد الشويلي
يؤسفني أن يتحول التحليل السياسي الى تهريج وتطبيل واتهامات واباطيل.
التحليل ان تنتقد بموضوعية .
وتخاصم بشهامة.
وتبحث عن الدليل.
وتضع امامك كل الاحتمالات.
ولاتجزم بصحة رأيك الا اذا تجلت الامور وظهرت على حقيقتها.
انا لا اريد ان ابرئ احد من الساسة
لكنني اريد ان اذكر فحسب
الم تعترف الولايات المتحدة بان النظام السياسي الحالي لم يعد يخدم مصالحها؟
الم تعمل على افشاله؟
الم تضع جملة من قادته على لوائح الارهاب؟
الم تدفع بداعش لاسقاط الدولة والنظام السياسي برمته؟
إن هذه المعطيات
تلزمنا على اقل التقادير
باعادة تقييمنا لمعاييرنا قبل تقييم الاخرين على ضوئها
اكرر لست في معرض الدفاع عن احد
وانما انا في سياق توخي الدقة والموضوعية بالتقييم والتشخيص واقتفاء أثر الحقيقة
تذكروا أن الامام علي ع قال :
(( قولوا كان من فعلهم كذا وكذا وانكروا عليهم فعلهم))
أي لاتسبوا ولاتجترحوا بحقهم الخطيئة
فلسنا ندري لو كنا مكانهم مالذي كان يبدر منا
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