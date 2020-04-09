المقالات

من التراث الهدامي..قصتي والموز..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي

 

 

لم اكن اعرف الموز في طفولتي لكن ابي رحمه الله احضر معه اصابع ذهبية كبيرة في احد الايام وكنت في حينها في الخامسة من العمر اجبرت على تذوقها فاصبحت مدمن عليها .

كانت امي حفظها الله كلما تذهب الى السوق تشتري لي الموز وتحفظه في محمل  الافرشة (النضيدة) حتى لا اقضي عليه .

فارقت الموز عند اندلاع الحرب العراقية الايرانية عام 1980 كنت حينها في الثاني ابتدائي ولم اشاهده منذ ذلك الحين .

كبرت وتخرجت من الاعدادية لأدخل عالم الجامعة الجميل في اصعب وقت وهو الحصار المفروض بسبب تهور هدام ودخوله الكويت  1990 فأصبح كل طعام صعب المنال حتى الخبز اما الموز فقد اصبح ذكرى منسية لا اذكرها ابدا وأصبح همي الوحيد العمل للحصول على المال.

كانت اكثر الاعمال التي امارسها هي العمل كسائق اجرة لكن بعد مهاجمتي وسرقة سيارتي عام 1995 اصبح الامر خطيرا لذلك اشتغلت كسائق نقل خاص حيث يصبح الوضع امين بوجود اكثر من زبون لا يعرف احدهم الاخر ليشتركوا بسرقة باص نقل خاص.

 مرت الايام وتزوجت وأصبحت ابا لفتاة وولد وزوجتي تنتظر مولودها الثالث وفي عام 2001 تقريبا تم استئجاري من قبل طلبة وطالبات الى جامعة بغداد في الجادرية وهناك في الكرادة شاهدت صديق الطفولة الموز معلق في احدى دكاكين بيع البقالة حددت المكان وبعد ان اوصلت الطلاب الى الجامعة عدت الى ذلك الدكان لأسال عن من فارقته منذ 21 عام فكان سعر الموزة الواحدة الف ونصف دينار وانا بمشواري هذا لم احصل سوى على الف دينار فلمن اشتري الموزة الواحدة لي ام لامي ام لابي ام لزوجتى واولادي ام لاخوتي الصغار فكان هذا الفراق القسري الثاني بسب غلاء السعر .

بعد سقوط هدام كان اكثر ما انتشر في السوق المشروبات الغازية والموز وبأسعار بخسة جدا بحيث اصبح كيلو الموز بسعر 750 دينار اي نصف سعر الموزة الواحدة بعهد صدام وفرحت باني سأعود الى صديق الطفولة بعد فراق دام 23 عام وأكثر لكن موزتان سببت لي جفاف الحلق والاختناق وعند مراجعة الطبيب اتضح اني مصاب بحساسية  الموز لذلك كان الفراق الثالث والأخير لصديق الطفولة !

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
9 نيسان وإستمرار مأساة العراق
حينما رقص الزرفي رقصة "الجوبي بجفيه"..!
من التراث الهدامي..قصتي والموز..!
العداء للجمهورية  الاسلامية ...
محمد باقر الصدر : روح مليئة بالرحمة
يرونه بعيدا ونراه قريبا
مدعي للعلم وهم من الجهل ممتلئون.. نجوم فضائيات الخديعة والشر
تحليل الموقف الأمريكي
الاستبعاد . . . والإنكار  
مولاي إمامي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك