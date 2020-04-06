امريكا تلوذ بالعراق

🖊ماجد الشويلي

إن اقتراح الولايات المتحدة الامريكية على العراق اجراء مفواضات مبنية على مفاهيم اتفاقية الاطار الستراتيجي . واجراء مراجعات شاملة للعلاقة بين الطرفين على اساس مصلحة البلدين على الصعيد السياسي والثقافي والامني بشكل ثنائي واقليمي، له عدة ابعاد ويستلزم عدة اجراءات نجد انها ضرورية .

وهي كالاتي

▪️قد يكون اصرار فصائل المقاومة على ضرورة جلاء القوات الامريكية من العراق تنفيذا لقرار ممثلي الشعب في البرلمان هو الدافع الذي دفعهم لطلب المفاوضات مع الجانب العراقي تحاشيا للمواجهة خاصة بعد صدور البيان الاخير لهذه الفصائل مع مايحمل من وحدة موقف ولغة تهديد قوية

▪️ أن الولايات المتحدة قد ادركت قوة وتاثير هذه الفصائل على صنع القرار السياسي بعد ان تمكنت من تعطيل تمرير المرشح الاكثر قرباً لها عدنان الزرفي

ما دفعها للبحث عن خيارات دبلماسية أخرى لضمان مصالحها في العراق

▪️هذه الدعوة هي إذعان لصلابة الموقف الرافض لتمرير المكلف عدنان الزرفي وهي ايذان باعلان فشل الولايات المتحدة في الاستثمار بالحراك الشعبي (ستراتيجية افشال الدولة)

▪️ على العكس مما سبق قد يكون هذا المقترح تعبير عن عن نهاية اللعبة وانها اي الولايات المتحدة قد حققت غايتها منه بعد ان تيقنت بازاحة عبد المهدي الذي اسس لعلاقة اقتصادية ستراتيجية مع الصين تهدد مصالح الولايات المتحدة وتفت في عضد مكانتها الدولية

▪️قد يكون هذا المقترح امضاء لوصول الكاظمي لرئاسة الوزرارة ورسالة تطمين وترغيب للاطراف الشيعية في العملية السياسية . فوصول الكاظمي لهذا المنصب يمثل بشارة خير للعراق جميعا وان مصلحتكم ومستقبلكم مرهون بتعميق الصلة بامريكا لا ايران

(هكذا يريدون القول للعراقيين)

▪️ انها خطوة تعويضية لما فقدته الولايات المتحدة من علاقات مع اوربا بسبب جائحة كورونا وكذلك للتعويض عما شاب علاقتها مع السعودية من تصدع بسبب اغراقها السوق النفطية بصادراتها النفطية

▪️تاتي هذه الخطوة كاجراء استباقي للحيلولة دون التحاق العراق بمجموعة شنغهاي التي قررت التخلي عن الدولار باعتماد العملات المحلية والسندات المالية بينها .

ومن الجدير بالذكر ان وجود ايران في هذه المنظمة ولو على نحو العضو المراقب فهذا يعني ان المنظمة باتت على مشارف العراق الامر الذي اقلق امريكا ودفع بها لاتخاذ مثل هذه الخطوة

▪️من الواضح ان هذه الخطوة تستهدف قطع الطريق على الصين ومنعها من افتتاح طريق الحرير

▪️هذه الخطوة تعني زيادة الضغط على ايران وخنقها اقتصاديا عبر ربط الاقتصاد العراقي بامريكا بشكل كامل مع المنظومة الاقليمية التابعة لها

▪️قد يكون هذه المقترح مرحلة تمهيدية لجر العراق الى القبول بصفقة القرن من خلال ربط اقتصاده باقتصاد الخليج ومن ورائهم اسرائيل

▪️إن هذه الخطوة تستلزم منا انتداب الفريق التفاوضي في حكومة المالكي فهم اعرف وادرى بتفاصيل الاطار الستراتيجي

▪️كما ان الفريق التفاوضي يجب أن تكون اسماؤه معروفة والمباحثات علنية

هذا مايجب ان يصر عليه ممثلو الشعب فامريكا ليست محلا للثقة

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