هل تُعطل السياسةُ القوانينَ الالهية؟!

🖊ماجد الشويلي

لايعطل القوانين الطبيعية الا الله سبحانه . كما عطل قانون الديناميكا الحرارية الثاني

الذي ينص ((أن الحرارة تنتقل من الجسم الحار الى الابرد حتى يتساويان في الحرارة))

فانقذ إبراهيم ع

وهكذا مع كل الانبياء ع والائمة وهو سبحانه ايضا من له القدرة على ابطال مفعول قوانينه وسننه التي امضاها في خلقه كما ورد عن الامام الباقر ع ((إن الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم ابراماً))

لكن ياترى هل يتمكن من تعطيل سنة الهية مثل (( وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ )) 43 فاطر

ومثل (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا )) 124طه

هل يبطل مفعولها تحت قبة البرلمان او مجلس الوزراء ؟! بل هل تبطل العلاقات الدولية مفعول هذه السنن؟!

هل يبطل العمل الحزبي مفعول (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)) (7) محمد

أم يعطل فاعلية هذه السنة ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) (65) النساء

هل يتصور الزعيم السياسي أن هذه القاعدة الالهية لاتشمله وتخشى أن تمسه ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) هود

أم أن الامة التي تنصلت عن شرع الله بحجج سياسية يمكن لها أن تكون في منأى من سنته سبحانه

((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) النحل

من يتمكن من تعطيل هذه السنن والقوانين الالهية في العمل السياسي كما عطل سبحانه القوانين لاجل انبيائه ع

فليدعي الالوهية ويعطل هذه القوانين وعندها ليفصل الدين عن السياسة كما شاء

ـــــــــــــــــ