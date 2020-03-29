أحذروا الصيف القادم

🖊ماجد الشويلي

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات حرارة الجو والاحداث السياسية معاً

عمدت الولايات المتحدة الامريكية لتقليص مدة اعفاء العراق من العقوبات الجائرة التي تفرضها على إيران لتمكينه من استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من 120 يوم الى 30 يوما .

اي مع حلول شهر رمضان المبارك وقيظ الاشهر المقبلة وزيادة الطلب على الكهرباء للتخفيف من لهب الصيف الحارق .

وهو اجراء يشي بان امريكا تبيت خبثاً جديدا تسعى من خلاله لمزامنة وصول الزرفي لقيادة البلد كي تتمكن من تمرير عقود الطاقة التي تباطأت حكومة عبد المهدي بابرامها ، هذامن جهة ، ومن جهة اخرى لتثوير الشارع من جديد فيما لو وصل شخص آخر لرئاسة الحكومة ولاترغب به امريكا.

وهو ماينبغي للحكومة وجميع المعنيين أن يلتفتوا اليه بشكل عاجل ويضعوا له الحلول الناجعة والسريعة .

ولايجدر بنا استبعاد العلاقة بين مايجري من تحضيرات وتلويحات امريكية عسكرية على الارض وما يخطط له من ارباك الشارع واشاعة الفوضى وعودة اعمال الشغب من جديدة . وتحميل الخط المقاوم للتواجد الامريكي في العراق بشقيه السياسي والحشدي

مسؤولية تردي الوضع وانهياره .

وقد تجد امريكا ضالتها لتحقيق ما تصبو اليه في العراق بانشغال العالم والهيئات الاممية بالتصدي لجائحة كورونا

((ومن نام لم يُنم عنه))

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