المقالات

أحذروا الصيف القادم


🖊ماجد الشويلي

 

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات حرارة الجو والاحداث السياسية معاً

عمدت الولايات المتحدة الامريكية لتقليص مدة اعفاء العراق من العقوبات الجائرة التي تفرضها على إيران لتمكينه من استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من 120 يوم الى 30 يوما .

اي مع حلول شهر رمضان المبارك وقيظ الاشهر المقبلة وزيادة الطلب على الكهرباء للتخفيف من لهب الصيف الحارق .

وهو اجراء يشي بان امريكا تبيت خبثاً جديدا تسعى من خلاله لمزامنة وصول الزرفي لقيادة البلد كي تتمكن من تمرير عقود الطاقة التي  تباطأت حكومة عبد المهدي بابرامها ، هذامن جهة ، ومن جهة اخرى لتثوير الشارع من جديد فيما لو وصل شخص آخر لرئاسة الحكومة ولاترغب به امريكا.

وهو ماينبغي للحكومة وجميع المعنيين أن يلتفتوا اليه بشكل عاجل ويضعوا له الحلول الناجعة والسريعة .

ولايجدر بنا استبعاد العلاقة بين مايجري من تحضيرات وتلويحات امريكية عسكرية على الارض وما يخطط له من ارباك الشارع واشاعة الفوضى وعودة اعمال الشغب من جديدة . وتحميل الخط المقاوم للتواجد الامريكي في العراق بشقيه السياسي والحشدي

مسؤولية تردي الوضع وانهياره .

وقد تجد امريكا ضالتها لتحقيق ما تصبو اليه في العراق بانشغال العالم والهيئات الاممية بالتصدي لجائحة كورونا

((ومن نام لم يُنم عنه))

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثالوث الأزمة..كورونا والنفط والانقلاب
كيف يتصرف العقلاء في أوقات الأزمات؟
إنتهت اللعبة وإنقلبتم على أنفسكم..؟!
الحشد الشعبي *يد تقاتل ويد تبني الوطن
مسالة اختيار مواقع العزل الصحي وغيرها كيف تتم؟
فوبيا الحشد الشعبي. ؟!
كورونا بين إيران وأمريكا
الحرب النفسية القائمة منذ تكليف عدنان الزرفي..
أحذروا الصيف القادم
مواقف السعودية والامارات تغيير ام تكتيك ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك