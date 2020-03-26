🖊ماجد الشويلي

🔹المرحلة الاولى :لم تظهر الدولة القومية للوجود على ما هي عليه الان ؛ الا بعد مخاض عسير خاضته اوربا . تمثل بحرب الثلاثين عاما إنتهت بصلح وستفاليا (مؤتمر وستفاليا) ، الذي وضع الحجر الاساس لمايشهده العالم اليوم ، من علاقات دولية او مايعرف بالنظام العالمي .

🔹المرحلة الثانية : لولادة النظام العالمي

جاءت بعد حرب عالمية ضروس .؛ انبثقت عنها (عصبة الامم المتحدة ). والتي لم تدم طويلا لاسباب عدة يقف في مقدمتها عدم انضمام الولايات المتحدة اليها. ولغياب قاعدة الالزام في القرارات التي تصدر عنها،

والخروج الطوعي لكل من المانيا وايطاليا وطرد الاتحاد السوفيتي منها . الى اندلاع الحرب العالمية الثانية لتقضي عليها بشكل كامل 1946

🔹المرحلة الثالثة: والتي تمثلت بولادة الامم المتحدة ؛ وهي النظام العالمي الحالي الذي انبثق من مخاض حرب كونية كبرى . تمكنت فيها الولايات المتحدة الامريكية من السيطرة على هذا النظام، عبر طرق ووسائل عدة يطول شرحها وهو الان (النظام العالمي الحالي)في الرمق الاخير

إذاً النظام العالمي الحالي جاء عقب حرب كونية !

🔹المرحلة الاخيرة: والتي يترقب فيها العالم أجمع هذا المولود الجديد (النظام العالمي)

فهل سيأتي عبر ذات السياقات التي تمخضت عنها الانظمة العالمية السابقة.

أم أن نسقا جديدا سيكون هو الحاكم بتحديد معالم النظام العالمي المرتقب؟!

فالحرب العالمية الثالثة يصعب التكهن بمآلاتها ، ولايمكن لاحد ان يجزم بالخروج منها سالماً

فأي ادوات الصراع البديلة وقع عليها الخيار

▪️هل هي الحرب البايلوجية؟

▪️ام انها الحرب السيبرانية؟

▪️او الحرب العسكرية؟

أما انها الحروب كلها مجتمعة ؟

وماهي الخيارات والسيناريوهات المتوقعة لعالم مابعد هذا المخاض {ألأعسر} ، بكل ماتحمل الكلمة من معنى. والكل يعلم أن امريكا ليس من السهل عليها ان تتخلى عن احاديتها القطبية بالسيطرة على العالم ، لانها دون هذه السيطرة لن تكون امريكا.

فنحن امام

اولاً : نظام عالمي متعدد الاقطاب

ثانياً: استمرار الولايات المتحدة بهيمنتها على العالم على مستوى واحد اما عسكري او اقتصادي دون الجمع بينهما كما هو حاصل الان

ثالثاً : إعادة التموضع الثنائي القطبية بمعسكرين مختلفين عما سبق وغياب الايدلوجية عنه

رابعاً: تفكك الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وتغير وجه العالم . وتغير معايير وطبيعة العلاقات الدولية التي ارساها مؤتمر وستفاليا ، والعودة (لدبلماسية المؤتمرات)

فهل نحن على اعتاب مؤتمر (يالطا ) جديد لكن دون حرب هذه المرة .؟

ليت امريكا تتخلى عن عربدتها وتفهم النظام العالمي قد ولد وتمضي على شهادة ميلادة

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