لله جنده ينتقم لدماء المؤمنين

ضياء ابو معارج الدراجي

سبحان الله القوي العزيز

مثلما عملوا وساعدوا الجوكرية في غلق كليات ومدارس ومؤسسات العراق على مدار شهور وخربوا وعطلوا مسيرة الحياة الله بعث جندة في كل أنحاء العالم ليغلقوا كلياتهم ومدارسهم ومؤسساتهم بايدهم ويجلسهم في بيوتهم ويدمر اقتصادهم

اقوى دول العالم يهزمها فايروس لا يرى بالعين المجردة.

العراق يشور لحد يندك بي.

انا الله يستجيب الى دعاء المؤمنين ودعاء المرجعية وينتقم لدماء الشهداء الذين اغتالتهم يد الكفر عندما خطبت المرجعية بعد يوم استشهاد قادة النصر المهندس وسليماني و دعت الله في خطبتها الثانية يوم الثالث من كانون الثاني عام ٢٠٢٠ في الحرم الحسيني الشريف حيث دعت بهذا الدعاء المنسوب الى امير المؤمنين علي عليه السلام

"اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ أُنْضِيَتِ الْأَبْدَانُ، اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ تَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، فَفَرِّجْ عنا يَا رَبِّ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ، وَ نَصْرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".

وورد في توضيح معاني النص " أفْضَتْ: انتهت ووصلت، أنْضَيْتُ: أبَلَيْتُ بالهُزالِ والضعف في طاعتك، صرّحَ مكنونُ الشّنآن: صرح القوم بما كانوا يكتمون من البغضاء،جاشت: غَلَت، المراجل: القُدُور، الاضغان: جمع ضِغْن وهو الحقد).

ان الله ناصر أوليائه ومذل اعدائه برحمته وهو ارحم الراحمين.

رحم الله الشهداء برحمته الواسعة

لم يهنىء العالم منذ اغتيالهم الى اليوم سبحانك اللهم عندما ترفع وتعز عبادك المخلصين