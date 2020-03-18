المقالات

لله جنده ينتقم لدماء المؤمنين


ضياء ابو معارج الدراجي

 

 

سبحان الله القوي العزيز

مثلما عملوا وساعدوا الجوكرية في غلق كليات ومدارس ومؤسسات  العراق على مدار شهور وخربوا وعطلوا مسيرة الحياة الله بعث جندة في كل أنحاء العالم ليغلقوا كلياتهم ومدارسهم ومؤسساتهم بايدهم ويجلسهم في بيوتهم ويدمر اقتصادهم 

اقوى دول العالم يهزمها فايروس لا يرى بالعين المجردة.

العراق يشور لحد يندك بي.

انا الله يستجيب الى دعاء المؤمنين ودعاء المرجعية وينتقم لدماء الشهداء الذين اغتالتهم يد الكفر عندما  خطبت المرجعية بعد يوم استشهاد قادة النصر  المهندس وسليماني و دعت الله في خطبتها الثانية يوم الثالث من كانون الثاني عام ٢٠٢٠ في الحرم الحسيني الشريف  حيث دعت بهذا الدعاء المنسوب الى امير المؤمنين علي عليه السلام

"اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْأَقْدَامُ وَ أُنْضِيَتِ الْأَبْدَانُ، اللَّهُمَّ قَدْ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ تَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، فَفَرِّجْ عنا يَا رَبِّ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ، وَ نَصْرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".

وورد في توضيح معاني النص  " أفْضَتْ: انتهت ووصلت،  أنْضَيْتُ: أبَلَيْتُ بالهُزالِ والضعف في طاعتك، صرّحَ مكنونُ الشّنآن: صرح القوم بما كانوا يكتمون من البغضاء،جاشت: غَلَت، المراجل: القُدُور،  الاضغان: جمع ضِغْن وهو الحقد).

ان الله ناصر أوليائه ومذل اعدائه برحمته وهو ارحم الراحمين.

رحم الله الشهداء برحمته الواسعة

لم يهنىء العالم منذ اغتيالهم الى اليوم سبحانك اللهم عندما ترفع وتعز  عبادك المخلصين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجمل او شيطان الفتنة في العراق...
هل فقد الشيعة البوصلة؟!
الموقف من حكومة الزرفي
قصة الزرفي..نيكاتيف الصورة..!
لننتظر الآتي من الأيام يا عدنان .. والمياه تكذّب الغطّاس!
لله جنده ينتقم لدماء المؤمنين
حلول الفشل !!
جوكر يكلف جوكر برئاسة وزراء العراق.  
#نقطة_نظام 🤚 الضياع الشيعي في التيه السياسي
  دستورية تكليف عدنان الزرفي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك