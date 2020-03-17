الوضع السياسي بامثال شعبية

🖊ماجد الشويلي
🔘المكون الشيعي ولجنته السباعية
((السفينة من تكثر ملاليحها تغرگ))
🔘 إيكال مهمة اختيار رئيس الوزراء الشيعي الى رئيس الجمهورية الكوردي
((ودع البرون شحمة))
🔘 اقليم كوردستان وعلاقته بالمكونين الاخريين
((منين ماملتي غرفتي))
🔘 المكون السني ومبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة
((سهمك الراحة))
🔘الحشد الشعبي وتداعيات تشكيل الحكومة
((ملطخ بدم المچاتيل))
🔘تحالف العبادي
((موكل مدعبل جوز))
🔘 تيار السيد عمار
((يركض والعشه خباز))
🔘 التيار الصدري
(( ياخذك للشط ويرجعك عطشان))
🔘جماعة المالكي
((عليَّ وعلى أعدائي))
🔘تحالف الحاج العامري
((مثل تفال السما))
🔘 جماعة الفضيلة
(( لطم شمهودة ))
🔘فايروس كورونا
((چانت عايزة والتمت))
🔘الامريكان
((نزل ويدبچ على السطوح))
🔘المرجعية الدينية
((يادار السيد مامونه))
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