طبيعة القصف والتواجد الامريكي في العراق ؛ احتلالا ام انتهاكا ؟!

يوسف الراشد

مرة اخرى تكشر الولايات الامريكية عن انيابها وتقول للسياسيين العراقيين الغير متوحدين والمنقسمين على انفسهم والبعض منهم من هو يتجسس ويتامر على ابن جلدته ويخون الزاد والملح ويكون العوبة بيدهم ولا يرغب بخروج الامريكان او يصوت في البرلمان باخراجهم!

اقول ان الامريكان يبينون حقيقة وجودها في العراق والسؤال الذي يطرحه كل عراقي شريف يغار على وطنه وتاخذه الغيرة والحميه عليه ما هي طبيعة الوجود الامريكي في العراق هل هو احتلال ام طبيعة وجودهم التدريب والمشورة وماهو تفسير القصف المتكرر على مواقع الجيش العراقي ومقرات الحشد الشعبي الذين هم جزء من المنظومة العسكرية العراقية وقصف مقرات ومنشاة مدنية كما وحصل ليلة امس قصف لمطار كربلاء المدني الذي هو تحت التشييد والانشاء وتشرف عليه العتبة الحسينية وتنفيذ شركة عراقية مدنية وانتهاك الطائرات الحربية الاماكن المقدسة في كربلاء وفوق الاضرحة الشريفة وتحليقها وارعاب الناس المدنيين الامنين في ساعات متاخر من الليل؟!

كما وانها قصفت اماكن اخرى في بابل وصلاح الدين فاذا كانت امريكا تعتبره احتلالاً فلماذا لاتصارح المجتمع الدولي وتقول بأنها تحتل العراق وترفض منحه سيادته الوطنية واذا كان احتلالاً يجب أن تلتزم أمريكا بأهم المبادئ التي تحكم سلطة الاحتلال والمحددة في لائحة لاهاي لعام 1907 المادة 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 27-34 ومن 47-78).

بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي وأهمها وجوب أن تحترم سلطة الاحتلال القوانين النافذة في الأرض المحتلة في حين انتهكت أمريكا وحلفاؤها كل هذه المواثيق واللوائح والقوانين وبهذا فان من يتعمق في حقيقة حادثة قصف قاعدة التاجي يتضح له بأن العملية مفبركة والجهة التي نفذتها هي الشركات الأمنية (المرتزقة) المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) والغاية منه للشروع .

والذريعة بتنفيذ عدوان عسكري (انتقامي) يستهدف الحشد الشعبي والجيش العراقي ولايهم أمريكا إذا ضحت بشخص بريطاني أو حتى أمريكي من أجل تنفيذ أجنداتها في العراق.

اذا على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ان تتخذ موقفاً رافضاً وحازما لهذا العدوان وأن يتم تقديم شكوى في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مع كسب وتضامن بقية دول العالم وخاصة التي تمتلك حق الفيتو ضد هذا العدوان.

كما وعلى الاحزاب الوطنية والمنظمات الانسانية والهيئات والمؤسسات وحقوق الانسان تنظيم مظاهرات احتجاج وتفعيل المطالبات باخراج القوات الاجنبية من العراق فان نشاط وتحركات ووجود السفارة الامريكية في العراق يمثل استفزاز لارادة المواطن العراقي الذي خول البرلمان وصوت على اخراج المحتل من العراق .

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