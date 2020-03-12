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الزائف من الوطنية والخالص منها


🖊 ماجد الشويلي

 

يمكن أن يكون هنالك فارق واختلاف في وجهات النظر بين ابناء الشعب الواحد  حول مفهوم الوطن وتطبيقات مصاديقه ، حاله حال اي مفهوم آخر تسهم اختلافات النشأة والبيئة ومدارك العقل بين الناس  في العادة بصنع ذلك الفهم المتباين والاختلاف في وجهات النظر حوله .

لكن يبدو ان ثمة هامش لمثل هذه الخلافات مسموح به بل هو معقول .

أما أن يصل الخلاف بين ابناء الشعب الواحد على مفهوم الوطن الى الحد الذي يجعل بعضهم يتفرج على ابناء بلده وابناء جلدته وهم يقتلون ويجزرون كالاضاحي بل واحياناً يشمت بهم لمجرد أنهم آمنوا بان مصلحة البلد تقتضي طرد المحتل والوقوف بوجهه.

كما يحصل الان بالنسبة للحشد حين يقصف من قبل الولايات المتحدة الامريكية

وهي بلد اجنبي غازي لبلادنا وينبغي حينئذ أن تتمحور الوطنية الحقة حول رفض هذا الاستهتار أيَّن كانت اسبابه فنحن كعراقيين في ارضنا وفي ظل حكومتنا ولايحق لاحد أن يعتدي على ابنائنا على اختلاف توجهاتهم وانتماءات حتى لو اختلف ابناء البلد فيما بينهم فهو أمر طبيعي يحصل في كل بلدان العالم ويمكن تسوية كل الخلافات في اطار  وطني مشترك لو كنا نحمل عن الوطن مفهوما  واحداً صحيحا و سليما .

وهنا يجدر بنا أن نعرض لبعض المسائل المتعلقة بهذا الشأن

▪️اولا: لماذا يتم التشديد على محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وجعل هذا الامر في صدارة اولويات الحكومة المؤقتة رغم انها مؤقته ؟

وبرغم اننا ندعو له ولا ننكر اهمية وضرورة اجراء التحقيقات البينة والمحاكمة العادلة لمن ارتكب جريمة قتل المتظاهرين

🔳ثانياً: لماذا ينتفض الجميع لسقوط الشهداء في المظاهرات والكل يناديهم بالاحبة وابنائنا ولاينسحب هذا الشعور والموقف على شهداء الحشد الذين يتم قصفهم بالطائرات الامريكية في كل مرة ؟

🔳ثالثاً: الملاحظ أن جمهور الحشد يثمن التظاهرات المطلبية ويعاضدها ويتحسس بمعاناة المتظاهرين وآلامهم لكننا لانجد العكس للاسف وبالاخص ممن يسوقون انفسهم انهم قادة الحراك الشعبي للتغيير

▪️رابعاً: الى الان تحاول الماكنة الاعلامية المحلية _وهو امر غريب_ أن تركز على مطالب المتظاهرين وضرورة تحقيقها في الوقت الذي تحققت فيه اهم عناصرها وهي قانون الانتخابات والمفوضية واستقالة الحكومة وغيرها.

ولاينظر باي اعتبار للمظاهرة المليونية التي خرجت للمطالبة بخروج المحتل على انها مظاهرة وطنية من الواجب الاستجابة لها

▪️خامساً: تدعي امريكا ومن يدور في فلك سياساتها أنهم جاءوا للعراق بطلب من الحكومة لكنهم في موارد أخرى وخاصة بعض اصحاب الاجندات المشبوهة ودعاة الوطنية الزائفة أن هذه الحكومة لاتمثل الشعب العراقي !

إذا ما هو الاساس الذي استندت له القوات الامريكية للتواجد في العراق وتعديها وقتلها لابنائنا الغيارى ؟!!!

إن الوطنية الحقة هي تلك التي تقوم على اساس تخليص البلاد من براثين الاحتلال ونيلها السيادة في الدرجة الاساس

وما خلاها فهي وطنية زائفة وأن كانت شعاراتها براقة كقوس قزح ...

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