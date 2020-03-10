🖊ماجد الشويلي
🔳لا بديل للعملية السياسية إلا عملية سياسية وهذه أهم ضمانات بقاء العملية السياسية (صبيها چبيها)
🔳أمريكا لاتريد انهيار العملية السياسية وأنما تغييرها
(فعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة)
🔳 أمريكا تسعى لاقصاء الشيعة عن الحكم بالشيعة ، إذ أن اقصاء الشيعة عن الحكم بغير الشيعة هو إبقاء لهم (فهم لايتوحدون الا عند الشعور بتهديد وجودي)
(خلف الله على داعش)
🔳 لماذا عمدت الولايات المتحدة لتطبيق ستراتيجية إفشال الدولة بحق العراق لو كانت الدولة فاشلة بالفعل ؟
يبدو أن فشل الحكومات اوهمنا بفشل الدولة ؟
🔳قلت لاحدهم من باب الاستفزاز ؛ إن الدولة العراقية والشعب العراقي اقوى من امريكا !!!
فاشتاط غضباً ، فاضطررت لتهدئته بالافحام .
فقلت : تُرى لو أن امريكا تعرضت لما تعرض له العراق من محن اتراها تصمد كما صمد ؟!
_فسكت
🔳 هناك سعي لتدويل الازمة العراقية لماذا ؟
اولاً. تحميل الشيعة كمكون مسؤولية افشال العملية السياسية باجماع اممي تمهيدا لالغاء حقهم برئاسة السلطة
ثانياً: إلغاء مبدأ المكون الاكبر
(( جربناكم والمجرب لايجرب)) لكن هذه المرة بصوت رئيس مجلس الامن الدولي والله اليعلم شنو القرار !!
🔳 اقليم كوردستان سبق وجوده العملية السياسية لذا هو باق حتى لو انهارت العملية السياسية ( مثل مضيع عجيل خالته الي لگاه يغني واذا ما لگاه هم يغني)
🔳 مالم يتم الصلح بين المالكي والصدر لن تستقر حكومة بيد الشيعة
((وثنين ومن بخت الثالث))
🔳محاولات التجديد لعادل عبد المهدي تذكرنا بسالفة ((الثور العصه راسه بالحب والحكيم كللهم اذبحو الثور ومن ذبحوه بقى راسه مجلب گلهم هسه اكسرو الحب وطلعوه ))
🔳 المطلوب رئيس وزراء غير جدلي
يعني (شيگلوله يگول موافج)
تحياتي
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