🖊ماجد الشويلي

🔳لا بديل للعملية السياسية إلا عملية سياسية وهذه أهم ضمانات بقاء العملية السياسية (صبيها چبيها)

🔳أمريكا لاتريد انهيار العملية السياسية وأنما تغييرها

(فعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة)

🔳 أمريكا تسعى لاقصاء الشيعة عن الحكم بالشيعة ، إذ أن اقصاء الشيعة عن الحكم بغير الشيعة هو إبقاء لهم (فهم لايتوحدون الا عند الشعور بتهديد وجودي)

(خلف الله على داعش)

🔳 لماذا عمدت الولايات المتحدة لتطبيق ستراتيجية إفشال الدولة بحق العراق لو كانت الدولة فاشلة بالفعل ؟

يبدو أن فشل الحكومات اوهمنا بفشل الدولة ؟

🔳قلت لاحدهم من باب الاستفزاز ؛ إن الدولة العراقية والشعب العراقي اقوى من امريكا !!!

فاشتاط غضباً ، فاضطررت لتهدئته بالافحام .

فقلت : تُرى لو أن امريكا تعرضت لما تعرض له العراق من محن اتراها تصمد كما صمد ؟!

_فسكت

🔳 هناك سعي لتدويل الازمة العراقية لماذا ؟

اولاً. تحميل الشيعة كمكون مسؤولية افشال العملية السياسية باجماع اممي تمهيدا لالغاء حقهم برئاسة السلطة

ثانياً: إلغاء مبدأ المكون الاكبر

(( جربناكم والمجرب لايجرب)) لكن هذه المرة بصوت رئيس مجلس الامن الدولي والله اليعلم شنو القرار !!

🔳 اقليم كوردستان سبق وجوده العملية السياسية لذا هو باق حتى لو انهارت العملية السياسية ( مثل مضيع عجيل خالته الي لگاه يغني واذا ما لگاه هم يغني)

🔳 مالم يتم الصلح بين المالكي والصدر لن تستقر حكومة بيد الشيعة

((وثنين ومن بخت الثالث))

🔳محاولات التجديد لعادل عبد المهدي تذكرنا بسالفة ((الثور العصه راسه بالحب والحكيم كللهم اذبحو الثور ومن ذبحوه بقى راسه مجلب گلهم هسه اكسرو الحب وطلعوه ))

🔳 المطلوب رئيس وزراء غير جدلي

يعني (شيگلوله يگول موافج)

تحياتي

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