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لي اسطري ولكم ما بينها من سطور


ماجد الشويلي

 

🔳كتب الدستور بالتوافق ولذا بقي التوافق حاكم على الدستور

🔳 الان يتم التأسيس لاجتثاث من اجتث البعث من العملية السياسية لتبدأ بعد ذلك مسائلتهم وزجهم في طوامير السجون على طريقة البعث التقليدية

🔳الاغلبية في نظامنا الديمقراطي هي للمجموعة التي فيها {{الكورد }}على الطريقة التي اوصى بها الخليفة الثاني( الشورى) التي شكلها لاختيار من يليه بالخلافة

((أذا اختلفتم فالرأي للمجموعة التي فيها عبد الرحمن بن عوف))

🔳يتحدثون عن وزراء تكنقراط ويضربون المثل بالولايات المتحدة والحقيقة أن الوزارات في كل العالم هي مناصب سياسية وأن الطبقة البيروقراطية (الوكلاء والمدراء العامون) هم اهل التخصص

فرؤساء امريكا فيهم الممثل كريغان والتاجر ترامب وغيرهم ومراكز البحوث والدراسات هي من ترسم السياسات العامة للبلد

🔳 يطالبون بترشيح رجل مستقل وهو لايمكن تمريره الا عبر تصويت الاحزاب السياسية((الظاهر بعدهم محالين لغز ياهو الاول البيضة لو الدجاجة ))

🔳 الكل يدعي بان المطلوب هو حكومة مؤقتة بمهام محددة لكنهم يستقتلون على المناصب فيها ويتفلسفون كثيرا في تحليل منهاجها الوزاري ((لو تضحكون على الناس لو على ارواحكم))

🔳 على الشيعة أن يختاروا واحد من أثنين أما المكون الاكبر او الكتلة الاكبر ((فغير مسموح أن تجتمع النبوة والامامة في بني هاشم)) هكذا قالت قريش السياسة

🔳 الاخوة الكورد والسنة مع خروج الامريكان من العراق لكنهم مصرون على بقاء الولايات المتحدة !!!

🔳 محمد توفيق علاوي لوح للكيانات السياسية بالعصا الغليظة وهي بايديهم فأدبوه بها قبل أن يمسكها

🔳 التظاهرات لن تنتهي الا بمظاهرات ((الفارق في معاجم اللغة العربية )) اسوة بالكنفوشيوسية

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