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كوكتيل سياسي


 

 

ماجد الشويلي

 

كل الكتل والمكونات السياسية تريد الخروج من عنق {الزجاجة }

🔹الكورد يريدون الرجوع والبقاء فيها

🔹السنة يريدون الخروج عبر كسرها

🔹الشيعة يريدون الخروج منها لكنهم يخشون خسارتها

🔹جماعة دعبول كل همهم كيف يملأونها خمراً

علاوي ؛ يرج بها (يخض) لعلها تفتح بالفوران داخلها

🔹المرجعية الدينية ؛ تركت تشخيص المائع فيها للمكلف لانه من المواضيع المحضة غير الاستنباطية

🔹المتظاهرون ؛بعضهم يحلم بها كوكاكولا والاخر على طريقة دعبوول

🔹أمريكا على استعداد لتصدير آلاف الاطنان منها

🔹إيران تنتظر خروج الجميع منها

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