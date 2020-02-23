كوكتيل سياسي

ماجد الشويلي
كل الكتل والمكونات السياسية تريد الخروج من عنق {الزجاجة }
🔹الكورد يريدون الرجوع والبقاء فيها
🔹السنة يريدون الخروج عبر كسرها
🔹الشيعة يريدون الخروج منها لكنهم يخشون خسارتها
🔹جماعة دعبول كل همهم كيف يملأونها خمراً
علاوي ؛ يرج بها (يخض) لعلها تفتح بالفوران داخلها
🔹المرجعية الدينية ؛ تركت تشخيص المائع فيها للمكلف لانه من المواضيع المحضة غير الاستنباطية
🔹المتظاهرون ؛بعضهم يحلم بها كوكاكولا والاخر على طريقة دعبوول
🔹أمريكا على استعداد لتصدير آلاف الاطنان منها
🔹إيران تنتظر خروج الجميع منها
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