ماجد الشويلي

إن أخطر بناء ممكن ان يبنيه الانسان في حياته وهو يحتل المرتبة الاولى وياتي بناء الاسرة من بعده وهو البناء العقائدي .

نعم ؛ العقيدة تبنى بناءً ، وتتراكم مراتبها شيئا فشيئاً ، وقد تكون عرضة للانهيار إن لم تراع فيها الدقة والموازين الفنية اللازمة .

وقد يستمر البناء العقائدي ويرتفع الى مستويات شاهقة جدا . لكنه على اساس باطل او مجموعة اوهام

((أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (109) التوبة

فيكون انهياره حينها بشكل مبكر اهون عليه مما لو استمر حتى يناطح السماء ، فتستحيل اعادته واصلاحه

فهكذا يستمر البعض ببناء عقيدته و يتبجح بها ويتفاخر دون ان يدري انه من الخاسرين

((قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)) الكهف (104)

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