الدولة ام الوطن ؟!

ماجد الشويلي

الحقيقة أن مفهوم الوطن هو مفهوم هلامي أقرب الى الخيال ، ولو أردنا أن نجعل له حقيقة حسية فهو موطن السُكنى والتفاعل المعيشي فحسب .

وهو ليس له روح ولاضمير ولا احساس بل هو خاضع لارادتنا كيفما نريد ان نكون يكون .

وفي الغالب أن البشر هم من صنعوا الاوطان (بمفهومها المعاصر)وليس العكس .

خذ مثلاً كيف تمكن الصهاينة من صنع وطن لهم واستعمروه بغض النظر عما اذا كان يحق لهم ذلك ام لا .

الامريكان كذلك صنعوا لهم وطن بالقوة بعد ابادة الشعب الاصلي للارض التي احتلوها

لو تصفحنا القرآن المجيد لما وجدنا انه استعمل لفظ الوطن بل استعمل

البلد

المدينة

القرية

وذكر مكونات الوطن ولم يذكره صراحة

((قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا))24التوبة

إما الدولة فهي مفهوم ادق من الوطن واكثر وضوحا منه .

ورد في الدعاء

((اللهم إنا نرغب اليك في دولة كريم تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله))

خذ مثلا نحن كعراقيين جميعا نرتقب دولة المهدي عج في سكننا هذا الذي نسميه (وطن)

ولوكان الوطن يكفي لما كان هناك معنى لانتظار دولة الامام عج