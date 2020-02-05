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 (MR.YES ) وجيوش العاطلين


ضياء ابو معارج الدراجي

 

لا نريد ان نتطرق إلى ما حدث في عام ٢٠١٤ من مواقف وتحولات غير ديمقراطية في العراق واختيار رئيس وزراء بشكل عشوائي للتخلص من اغلبية المالكي باي طريقة كانت  مع ضغط احتلال داعش السريع للمحافظات الغربية اصبحت ضربة حظ لحيدر العبادي يبرز بها نجمه ويتولى اعلى منصب تنفيذي في العراق ، العبادي الذي تحول من سيد نعم للمالكي الى غريمه وعدوه الاول بسبب السلطة التي حصل عليها بالصدفة البحتة كبديل .

لم يكن العبادي في ما مضى محط انظار امريكا او بريطانيا حتى اصبح رئيس وزراء العراق ومع تعاملهم معهم اكتشفوا فية خصله (السيد نعم) فهو لا يقول لا ابدا لاي مشروع او طلب امريكي بريطاني  فهذه الخصله متجذره في شخصيته ان يقاد لا ان يقود واستفدوا منها لتنفيذ اجندات عديدة فلن يجدوا افضل من هذه الشخصية وهذه الفرصة لذلك .

منذ البداية عرف الامريكان ان مرحلة العبادي لن تدوم لذلك كان لابد من اعداد سيناريو لما بعد العبادي اذ ما فشل بحصوله على ولاية ثانية كان اولهما تأسيس جيش الكتروني اعلامي للعبادي مدعوم من السفارتين الامريكية والبريطانية لتحقيق انتصارات وهمية اعلامية ومهاجمة منافسيه واعدائه والمخالفين للسياسة والاوامر الامريكية وثانيهما تشكيل الجيش الخفي الذي اعد لافشال اي رئيس وزراء يأتي بعد العبادي تتضارب قرراته مع المصلحة الامريكية نعم جيش خفي صناعة امريكية حتى عناصره لا يعلمون انهم منتمين له جيش يزداد سنة بعد سنة وينضم له آلاف سنويا جيش شبابي من كلا الجنسين جيش من العاطلين عن العمل بسبب سياسة التقشف والاقتراض التي انتهجها حيدر العبادي خلال ولايته وايقاف التعينات والعقود المؤقته والأجور اليومية بمئات الالاف من الدرجات سنويا مع اعداد توازيهم على مقاعد الدراسة  بدون امل ولا مستقبل على مدار اربع سنوات ونصف.

خلال ولاية عبدالمهدي  عام ٢٠١٩ عمل جيش العبادي الالكتروني المدعوم امريكيا وبريطانيا ورئاسيا على تأجيج جيش العاطلين لتنفيذ السيناريو الامريكي المعد لهذه المرحلة بعد انحراف عبد المهدي عن مسار المصالح الامريكية واوامرها وفقدت امريكا سيد نعم خاصتها خصوصا بعد اعلان عبدالمهدي عدم التزامه بالعقوبات الامريكية ضد ايران وتوقيعه مذكرة التفاهم الصينية لاعمار العراق مقابل النفط لتنطلق جيوش السفارة الإلكترونية تحرك  جيوش العاطلين  لتظاهرات طويلة الامد صنعتها امريكا من حيث يعلمون او لا يعلمون ولا تزال مستمرة  بسبب عدم تولي مرشح امريكا لرئاسة الوزراء واعلان محمد علاوي رئيسا للحكومة القادمة .

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