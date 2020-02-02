ماجد الشويلي

في الوقت الذي يبيع فيه حكام الخليج وعلى رأسهم السعودية فلسطين والقدس

هل تعلم ان ايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها قانون دعم ثورة الشعب الفلسطيني 2017/12/25

ثم عاد البرلمان الايراني لادرج ملاحظة على قانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني تتضمن إعلان {{القدس عاصمة أبدية لفلسطين}}.

بتصويت أغلبية نواب مجلس الشورى الإسلامي تم بحث مشروع إلحاق ملاحظة ((القدس عاصمة ابدية لفلسطين))على المادة الأولى من القانون وتمت المصادقة على هذا المشروع بـ187 صوتا مقابل 15 صوتا معارضا و9 ممتنعين من مجموع 233 نائبا حضروا جلسة التصويت.

وانطلقت هتافات “الموت لإسرائيل” و”الموت لأميركا” في قاعة البرلمان بعد المصادقة على هذا المشروع.