المقالات

لهذا تعجل ترامب باعلان صفقة القرن 


🖊ماجد الشويلي

 

 🔹يسعى كل من ترامب ونتنياهو التملص مما يواجهانه من ضغوط داخلية لتصدير ازماتهما الى الخارج

🔹التعجل باعلان صفقة القرن يمثل نوعا من محاولة التعمية على مشروع اخراج القوات الاجنبية من غرب آسيا الذي طرحه الامام الخامنئي(اعزه الله)

🔹كما يبدو وكأنه محاولة لسحب الذرائع من محور المقاومة لضرب اسرائيل والتواجد الامريكي في المنطقة

🔹الاعلان المبكر _نوعا ما _لصفقة القرن دون استحصال الاجماع العربي عليها يؤشر  ليأس الادارة الامريكية والمملكة السعودية من تحقيق اجماع فلسطيني وعربي عليها

🔹يعتقد ترامب أن تداعيات الارهاب الذي شهدته المنطقة قد ساهمت بغرس بذور التقسيم فيها واعلانه لصفقة القرن ياتي تكريسا لهذا الانقسام

🔹الاعلان عن صفقة القرن دون استيفاء ما تستحقه من تداول وبحث من الجانب الفلسطيني لايخلو من ضمانات عربية وسعودية تحديدا للجم الموقف الفلسطيني والضغط عليه ماليا وسياسيا فيما لو ابدوا معارضتها

🔹 الاسراع باعلان صفقة القرن ياتي في سياق الاجراء الاستباقي لاجهاض دعوة الامام الخامنئي لاحياء الحضارة الاسلامية في المنطقة

🔹كما انها تاتي في سياق الرد على القمة الماليزية في كوالالمبور التي دعا فيها الرئيس الماليزي مهاتير محمد الدول الاسلامية لبحث امكانية تحقيق التكامل والتضامن الاقتصادي والسياسي .

🔹يرى نتنياهو وترامب أن اعلان الصفقة هو السبيل الوحيد للتخلص من الضغوط المتفاقمة لمحور المقاومة على اسرائيل من لبنان وفلسطين والتي انضم اليها اليمن مجددا وبكل قوة 

🔹ايضا ياتي في سياق الاجراء الاستباقي لتعافي سوريا وعودتها للتاثير في قرارات الجامعة العربية ومعادلة الصراع مع الكيان الغاصب

🔹محاولة لقطع الطريق على روسيا والصين والحيلولة دون ان يكون لهما دور في مساعي التسوية في المنطقة بعد ان لاحظ ترامب أن شبح دخولهما المنطقة بات يؤرق احلامه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقسيم العراق هل سيخدم امريكيا؟
لهذا تعجل ترامب باعلان صفقة القرن 
ما بعد صفقة القرن الامريكية
السعودية.. مملكة الفتن والحروب
مقارنة بين المتظاهرين الشيعة والمتظاهرين السنة
المدرسة مغلقة بأمر الشعب ! أيُّ شعبٍ هذا ؟
الإعراب يدقون  المسمار الاخير في مقدسات المسلمين
انف ترامب سلاح المقاومة يمرغه بالتراب
جيب ليل وأخذ "واتس اب"
🖋الشيخ محمد الربيعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك