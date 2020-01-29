سر من أسرار صفقة القرن..!

علي عبد سلمان

هناك نقطة مهمة جدًا في صفقة القرن، لم تّذكر في المؤتمر الصحافي لترامب، لكنها موجودة في ص.21 من الوثيقة المفصلة للصفقة وهي متاحة باللغة الإنجليزية..النقطة هي ‘‘عاصمة دولة فلسطين‘‘ المزعومة التي اقترحها ترامب ونتنياهو بعد مصادرة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل..

الإجابة أن العاصمة المقترحة هي قري القدس الواقعة خارج جدار الفصل العنصري..مثل أبو ديس وشعفاط وكفر عقب..الخطة تقول للفلسطينيين..خذوا تلك القري وضعوا فوقها أي اسم تشاؤون ولتكن عاصمة لدولتكم الجديدة، وممكن تسموها القدس..طبعًا ستفاجأ..يعني أي مدينة ويسموها القدس وتبقي عاصمة؟.ما هذه البجاحة يا ترامب؟..انتظر قليلًا..

بعد توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993، دارت مفاوضات سرية لمدة 20 شهر بين وفدين من حركة فتح والحكومة الإسرائيلية، في عديد العواصم الأوروبية من ستوكولهم لباريس، لغاية ما توصل الطرفان لتفاهم شمل كل القضايا الأساسية..في الفصل السادس من التفاهم كان الحديث عن القدس..علي ماذا اتفقوا؟

أن يتم توسيع حدود القدس لتشمل قري جديدة، مثل أبو ديس والعيزرية وسلوان، وتقوم السلطة الفلسطينية بإعتبار تلك الأحياء الجديدة عاصمة لفلسطين، وتُطلق عليها بالعربية القدس، وبالإنجليزية Al Quds بينما تبقي أورشليم هي عاصمة إسرائيل بكل المناطق المقدسة..يعني الفلسطينيين يأخدوا حاجة غير القدس ويُطلقون عليها القدس؟ بالظبط..

لكن التفاهم السري المكوّن من 17 صفحة لم يتم بسبب اغتيال إسحاق رابين، تم حفظه في الأدراج، ولم يرق لمستوي إتفاق ملزم..من كان المفاوض الإسرائيلي؟..يوسي بيلين نائب وزير الخارجية من حزب العمل..ومن كان المفاوض الفلسطيني؟ خمّن؟ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية..محمود عباس أبو مازن..وعُرف التفاهم السري الذي جري فضحه بتسريبات في هآرتس ونيوزويك عام 1996 والإعلان الرسمي الإسرائيلي عنه عام 1999..باسم The Beilin Abu Mazen Agreement..لكن الخطة الإسرائيلية لم تمت..واليوم في صفقة القرن يُعاد إحياء مشروع بيلين-أبو مازن السري، بأن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل، بينما تصبح عاصمة فلسطين مجموعة بلدات وقري تحمل زورًا اسم القدس.

أبو مازن سيخرج ويملًا الدنيا ضجيجًا بالرفض..لكن كفاك يا رجل..أنت أحد مهندسي أوسلو اللعينة، وأنت أول من تفاوض مع الصهاينة علي أبو ديس لتصبح عاصمتك، بينما هم يحظون بكامل القدس، وأنت بطل التنسيق الأمني مع الصهاينة..ومن أوسلو إلي تفاهم بيلين إلي اللحظة..يداك ملطخة بالتفريط في القضية وثوابتها وحقوق شعبها..اقرأوا وثيقة صفقة القرن، وابحثوا عن صفقة أبو مازن-بيلين، ولأوفر عليك بعض الوقت، ابحث عن ورقة بحثية من 13 صفحة بعنوان تبادل الأراضي ومشاريع التسوية ص.ص 11-13 لسمير أحمد، ومنشورة في القدس العربي..ثم ابصق علي كل الخونة !

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