ثوار تشرين ٢٠١٩ وثورة العشرين الثانية ٢٠٢٠ بلهجة اهلنا

ضياء ابو معارج الدراجي

ثوار ساحة التحرير وباقي الساحات مصدكين بامريكا تحميهم

كنالكم احنا اهل تجربة محد سمع منا وتماديتو لحد ما خربتو كلشي تظاهرات طلعت ضد الحكومة الفاشلة وكلنا ساندناكم وكيفنا بيها وكلنا يالله شبابنا راح يغير من الوضع المزري بالعراق ونخلص من السراق والفاسدين .

شبيكم عفتو الحكومة وجلبتو بشعار برا برا ايران دون امريكا

شبيكم عفتو الحكومة وجلبتو بتخوين ابطال الحشد الشعبي ابنائكم ومحرري الارض من داعش.

شبيكم عفتو الحكومة وجلبتو ما نريد العمامة والدين تحكم

وشعارات كثيرة تستفز شركائكم الاغلبية بالوطن والعمامة جانت حامية تظاهراتكم .

شبيكم عفتو التظاهرات السلمية و بديتو بقطع الطرق وحرك التايرات وتهديد الطلاب والموظفين ومنع الدوام وحركتو بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولة ومقار احزاب اعضائها من اهلكم وناسكم .

حتى خليتو الناس تكرهكم.

صرتوا مثل العبادي بالضبط الشعب وياه والمرجعية وياه والعالم كله وياه عاف داعش وكام يحارب بالحشد ويقطع رواتبه ويمنع تزويدة بالسلاح كام ياتمر بامر امريكا والسعودية والامارات حتى يرضون عنه.

وانتم هم هشكل بالضبط من ضكتو فلوس امريكا والامارات والسعودية تغيرت شعاراتكم .

ومن راد الوطن يستعيد السيادة من الاحتلال بثورة العشرين الثانية عفتو اهلكم وناسكم وما قبلتو باخراج المحتل لذلك الكل اتخله عنكم حتى امريكا وحتى من كان يتعاطف وياكم وحاميكم.

المهم في عام ١٩٩١ امريكا رادت تسقط صدام و١٤ محافظة انتفضت ضد صدام بس الانتفاضة مو قطع شوارع لا المحافظات كلها صارت بيد الثوار الشيعة يعني كلشي بيدهم وطبعا ايران دخلت شكو واحد جان هارب يمها من العراق وامريكا تحرك شكو سيارة عسكرية من الجيش العراقي.

الشعب و المنتفضين كلنا هاي هية صدام انتهى و حضرنا روحنا احنا اهل بغداد نطلع على قصوره وثكناته العسكرية ونسقط راس الحكومة ببغداد كنت في وقتها طالب كلية وشاب مندفع.

طبعا امريكا والسعودية متريد ايران مثل هسة كالو هذا احتلال ايراني والمنتفضين ذيول لايران وعافت الوضع بالجنوب وحمت بس اقليم كردستان مثل هسة.

اجتنا الاخبار ان الحرس الجمهوري الخاص بداء بقتل المنتفضين بسوق مريدي ومدينة الثورة والشهداء الجرحى بالمئات والطائرات الامريكية لا تزال تجوب سماء بغداد وترسم خطوطها الدخانية البيضاء انتظرنا ان تقوم القوات الامريكية بدورها بحماية الناس العزل لكن طال الانتظار ولم تحرك امريكا ساكن وانتهت بغداد باقية تحت سيطرت صدام وزبانيته البعثية و انتهى بنا الحال نحن البقيه داخل بيوتنا الشعبية شمال بغداد بدون تواصل لا كهرباء و لا تلفزيون ولا اذاعة ولا هاتف ولا سيارات نقل ولا وقود سيارات .

كان لي اخ اكبر في المرحلة الاخيرة من كلية الهندسة العسكرية اصيب بمرض ارقده مستشفى الرشيد العسكري وبشلل رباعي تواكب مع الانتفاضة الشعبانية ومن البديهي جدا ان اكون مرافق له اعينه هناك .

كانت الامور جيدة في المستشفى كهرباء وتلفزيون ملون في كل غرفة وطعام درجة اولى كونه جناح مخصص للضباط وهناك كنت اتابع الاخبار في غرفتنا المخصص لاخي رحمة الله .

كنت انتظر انتصار الانتفاضة والخلاص من صدام لان أمريكا والخليج وايران والعالم كله ضد صدام و١٤ محافظة بيد الثوار لكن الاخبار التي يعرضها تلفزيون الجمهورية العراقية تقول ان الجيش العراقي يحرر الحلة من الغوغاء لم اصدق حتى بدأت تتوافد على المستشفى في بغداد اعداد من الجرحى ضباط ومراتب شاركوا في قمع الانتفاضة واصبحت ادور على غرفهم اجمع الاخبار واسأل هل تعرضت لكم امريكا او منعتكم هل قاتلتم ايران او تتدخلت ايران ومنعتكم فكان الجواب الوحيد من الكل لا امريكا ولا ايران تدخل لا بسلاح ولا بعتاد ولا بحماية وتم إخماد الإنتفاضة في كل المحافظات الواحده تلو الاخرى واعلان الاحكام العرفية وتعين حاكم عرفي بعثي في كل محافظة يتاخذ القرار دون الرجوع للقيادة لان صدام هم كان خاتل بجحر في ذلك الوقت

نعم امريكا وايران تركوا ابناء الانتفاضة وجها لوجه امام بطش صدام وحرسة الجمهوري ولم يميز الحرس الجمهوري الخاص بين المنتفض ضده وبين الموالي له او الذي لم يشترك فاخذ يعتبر كل قرية او منطقة خرج منها منتفض معادية وارض حرام وكل من فيها يجب تصفيته او اعتقاله رجال ونساء واطفال بدون استثناء.

ضجت الناس فبعد ان فقدت الامل من مساعدة امريكا هتفت بشعار (النجدة يا ايران) لكن دون جدوى ولا تلبيه فقط شعارات واستنكار وباللغة الفارسية الموجهه للايرانين فقط لان محد يفتهم فارسي غيرهم وكانت النتيجة مئات المقابر الجماعية وربما تجاوزت الالف وخمسمائة وتحت انظار وتصوير الطائرات الامريكية التي كانت تحلق بكثافة في الاجواء العراقية في ذلك الوقت وتعتيم كامل بالاخبار العالمية والعربية عن ما يجري من قمع وقتل بالجملة في العراق.

لذلك اقول لمتظاهري ساحة التحرير وباقي الساحات لن تجنوا من امريكا غير الشعارات والتنديد والشجب ولن تقاتل بدل عنكم ولن تحميكم ابدا وكل تضحياتكم سوف يستفاد منها كم شخص باسمكم يستجدي الاموال في المحافل الدولية ويعين نفسه قائد ثورة تشرين عام ٢٠١٩ ويطبل لها سنوات حتى يموت بعد ان يؤلف مئات الكتب في تضحياته وقيادته للثورة واسباب فشل الثورة والخيانات ومحاولات اغتياله وووووو

وانتم الخاسر الوحيد والدماء التي سالت وذهبت ادراج الرياح لا ذكر لها.

فقدتم الثورة عندما فقدتم سلميتها وفقدتم الانتصار عندما عزلتم انفسكم عن اهلكم وخونتموهم ونزلتم من جبل احد لتتقاسموا المناصب والمغانم والاموال وكانت النتيجة الخسارة المرة .

تقبلوا الخسارة وحافظوا على ما تبقى من العراق وشاركوا اخوانكم في اختيار حكومة جديدة حسب خارطة طريق المرجعية بعد اخراج القوات الاجنبية من العراق بكل تفاصيلها.

· ضياء ابو معارج الدراجي

ثائر عتيج لم يحصد بعد تسلم اصحابه السلطة سوى راتب وظيفته التي حصل عليها في زمن النظام الذي ثار عليه عام ١٩٩١ وإسقطته امريكا عام ٢٠٠٣