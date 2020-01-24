المقالات

برهم بين ترامب ومحمد بن سلمان


أحمد عبد السادة

 

بعد تكشف التفاصيل البشعة لجريمة مقتل خاشقچي رأينا أن كل قادة ورؤساء العالم - وخاصةً حلفاء السعودية - تحاشوا زيارة السعودية واللقاء بمرتكب الجريمة محمد بن سلمان، ولكننا رأينا رئيس جمهورية العراق برهم صالح آنذاك يمشي بعكس تيار المنطق والذكاء السياسي ويقوم في تلك الفترة - وتحديداً في يوم 18 تشرين الثاني 2018 - بزيارة السعودية ولقاء الأمير السفـــاح ولي عهد مملكة الشــر.

بعد قيام ترامب بارتكاب جريمـــة اغتيــال الشهيدين القائدين "سليماني" و"أبو مهدي المهندس" ورفاقهم الشهداء، كان من المفترض - كما يقول منطق الوطنية والذكاء السياسي - أن لا يقوم أي مسؤول عراقي - وخاصةً الرؤساء الثلاثة - بلقاء ترامب، لكننا رأينا برهم بعد مدة قصيرة يهرول باتجاه ترامب ويقابله كأي تابع ذليل ويقدم له فروض التملق بعد أن تنكر لدماء الشهداء التي أجلسته على كرسي الرئاسة.

في العمل السياسي يلعب عامل (التوقيت) دوراً أساسياً وجوهرياً وحاسماً، أي بمعنى أن اختيار التوقيت المناسب لإبداء رأي سياسي أو القيام بخطوة سياسية معينة هو أمر يعبر عن الاحتراف والذكاء السياسي، واستناداً لذلك نرى أن توقيت لقاء برهم صالح بترامب ومحمد بن سلمان هو توقيت "غبي" حسب شروط ومعايير العمل السياسي.

هل أن برهم صالح "غبي" سياسياً؟! لا أعتقد ذلك.

لماذا إذن قام بلقاء ترامب ومحمد بن سلمان في هذين التوقيتين "الغبيين"؟

الجواب بكل بساطة هو أن برهم ليس غبياً وإنما هو باختصار "عميل" أمريكي سعودي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبايا العقل العراقي تجاه الشأن الأمريكي.
برهم بين ترامب ومحمد بن سلمان
صبي سلمان الخاص جاء (يكحلها عماها)
المليونية إدامتها وتزايدها وما بين فقدانها؟!
قراءة في ايجازات المرجعية الجمعة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٠/ الحلقة الاولى والثانية
سينسحبون مشيعين باللعائن..!
صوت الملايين
دعوة حقيقية للتظاهرات
كيف سيكون حال العراق أيام دولة العدل الإلهي..
من يلبي النداء ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك