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يوم من أيام الله


🖊ماجد الشويلي

 

بفارغ الصبر ، وعلى احر من الجمر، يتحين الاحرار لحظة وثوبهم لساحات العز والكرامة .وحناجرهم تشدو بهتافات الاباء والثأر للشهداء والسيادة

 <<الله الله اكبر أمريكا الشيطان الاكبر>>

إنها اللحظة التي ترتعد منها فرائص الامريكان ، وترتجف منها قلوبهم .

إنها إرادة الشعوب الحرة ، إنها لحظات الوعي ،والوحدة ،والتكاتف ،والتضامن، بين ابناء الشعب الواحد لتقرير المصير .

 إنه يوم التلاحم بين شعوب المنطقة، على اساس العقيدة والقيم المشتركة .

إنه يوم معرفة  العدو واتخاذ القرار بمقارعته ومعاداته وطرده.

انها الجموع التي ادركت بعمق ؛ منشأ آلامها ،وآهاتها ،وحرمانها، وكل ماعانته على مر السنين المنصرمة .

إنها الجموع التي عرفت من يقف وراء إذكاء الفتنة بينها ، وشخصت المسؤول عن نهب خيراتها .

إنه اليوم الذي ستثأر فيه هذه الامة لمراجعها الشهداء ؛ بتثبيت نهجهم

ولشهدائها الاعزاء ؛ باقتفاء أثرهم

وتنتقم فيه لابنائها الانقياء ؛ الذين غرر بهم، باعادتهم لرشدهم .

انه يوم التراحم ،والتلاحم ،والاكتظاظ ،والتزاحم لنيل شرف المشاركة بصنع يوم النصر .

إنه اليوم الذي سيحرك وجدان العراقيين جميعا ؛ من زاخو الى الفاو. وهم يرون اخوتهم يحملون على عاتقهم أمانة التاريخ والعقيدة ومستقبل الاجيال القادمة وخلاصهم من ربق الهيمنة الامريكية البغيضة

ستتبدد كل المخاوف وتعود الثقة بالله وبالشعب ، وسيتضح من الذي يمثل الشعب ومن الذي لا صلة له به ولايمثله .

سيكون العراق محسنا لمن احسن اليه

وزلزالا على من ناوءه ونال من سيادته

سيجئ الحق ليزهق الباطل

وتاتي الحسنات لتذهب السيئات

سيغدو العراق فاعلا غير منفعل

وسيسوي حساباته هو مع عدوه ويصفيها

سَيُلزِمُ العراق العالم كله بما الزموا به انفسهم .

انه زمن الشعوب الحرة ، إنه زمن الامم المتراصة المتعاضدة .

كل المعايير مع العراق

بديمقراطيتها

بقانونيتها

باعرافها

بموضوعيتها

بمنطقيتها

هذا القول الفصل

هذا صوت الشعب الهادر

ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

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