مافكرت بهاي ؟

🖊ماجد الشويلي

🚫اذا تشوف امريكا أفشلت صفقة شراء السلاح من روسيا يعني تريدك بدون جيش قوي

🚫واذا تشوف امريكا متريدك تستورد منظومة اس 400 يعني تريد سمائنا مستباحة الهم وللاسرائيليين يضربونا شوكت مايحبون

🚫اذا تشوف امريكا ماتريد اتفاقيتنا وي الصين تتنفذ وتنجح يعني تريد اقتصادنا يبقى خاوي

🚫اذا تشوف امريكا ماتعترف بقرار البرلمان الي يخص اخراجها من العراق فهذا يعني هي مامعترفة بدستورك ولا معترفة بالمكون الاكبر بالبلد

🚫اذا تشوف امريكا ماتقبل تتعاقد وي شركة سيمينز الالمانية لتطوير منشآت الطاقة الكهربائية ومبقية شركة جنرال الكتريك محتكرة موارد الطاقة وانتاجها فهذا يعني تريدك بدون كهرباء

حتى شوكت ماتريد تگبب الشارع بالصيف دگببه

🚫عد ما تغتال الحاج المهندس يعني ماتريد الحشد ولا تعترف بيه

🚫واذا هي متعترف بالحشد يعني تريد ترجع داعش

🚫من تغتال الحاج سليماني على ارض العراق معناها تريد الي يطب ويطلع للعراق بكيفها ومزاجها

🚫من تشوف شبكات الاتصال والانترنت رديئة وهي محتكرة العقود المتعلقة بالاتصالات والتجسس قائم على قدم وساق لازم تعرف امريكا من خلال شركتها العملاقة ايرثلنك مسيطرة عليك وهذا كله بسببها

🚫 من تشوف حكومة كوردستان تتمرد على المركز اعرف هي متشجعة بامريكا

🚫من تعرف ايران دكول مستعدة لنقل تجربتها بمجال الطاقة النووية وامريكا تمانع اعرف شتريد امريكا

🚫من تشوف امريكا تهدد بفرض عقوبات ودرس امكانية حرمان العراق من النظام المصرفي سويفت اعرف امريكا مجاية لمصلحتك

💢اذا كل هذا تشوفه وماتعرف امريكا شتريد منك لا ومرات دكول خلو امريكا تشتغل بالعراق حتى تسوينا مثل اليابان

اعرف ينطبق عليك قول المتنبي

وما انتفاع اخي الدنيا بناظره

اذا استوت عنده الانوار والظلم