حقوق الشيطان

ضياء ابو معارج الدراجي

إبليس جان يدور حقوق شيطان لان القتل والدم والطغيان بين الجن على الارض ما عاجبه جان يدور حرية رأي وتقدير وتدري الجن بثواني جان ينتقل من مكان لمكان يعني بثانية تلكاه بالقارة الامريكية لو بستراليا لو اوربا يعني جانت الكرة الارضية كلها مباحة وكلها على نفس النمط وهو يعتبر نفسه جن مؤمن وفقير ما يكدر على الباقين لذلك اعتكف وسجد الى ربه ٣٠٠٠ سنة حتى يحصل فيزا يعيش بالسموات مع الملائكة وزلغ روحة الى ان رب العالمين قبل يخليه وي الملائكة.

رب العالمين كال راح اخلي بالارض خليفة .

طبعا الملائكة ما عدها طلبات وشغلها بس عبادة لا تاكل لا تتكاثر وابد ما تعترض على الله بس ابليس لان عنده شهوات وحب التعالي كال لله شلون تخلي بيها من يقتل ويسفك الدماء الوحيد المعارض لله ابليس ولمن خلق الله ادم ابليس ضل ينافق بين الملائكة يكلهم شنو الله اني اعرف كلشي واحنا اصلا انجيب الاخبار ونشتغل الله هو شمدري .

رب العالمين يعرف لو ما يعرف لذلك جمع الملائكة ومن ضمنهم ابليس وشوفهم خمس انوار وكال هذوله منو كالو لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين كال لادم ذولة منو ادم كال ذولة اصحاب الكساء نبي اخر الزمان واهله لان رب العالمين علم ادم الاسماء كلها .

بعد هذا الموقف رب العالمين امرهم يسجدون لادام لان البشر اعلى درجة من الملائكة فسجدوا الى ابليس اتكبر كال ما اسجد اني اعلى منه لذلك كله رب للعالمين انزل منها مدحورا مذموما لانك اقل قيمة من الانسان والملائكة .

هاي السالفة بالعراقي عن النواشيط المدنيين الي ذبو العمايم وكامو يتجاوزن حتى على رسول الله وكلام الله من طلعوا خارج العراق حتى يرضون ربهم الجديد وميدرون اي غلطه حتى لو جانت زغيرة ربهم الاجنبي راح يدفرهم لبلادهم ودينهم الجان يطعنون بي.

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