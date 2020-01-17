عقوبات امريكية وعقبات عراقية

🖊ماجد الشويلي

ما الذي يجعل العقوبات الامريكية على العراق غير واقعية ؟

الاسباب جمة وغفيرة ،لكن شيئا واحدا لابد من وضعه في الحسبان وهو الكفيل بجعل العقوبات الامريكية مجرد تهويل لاغير .

ففضلا عن كون العقوبات احادية وغير قانونية . وعلاوة على ان من يستحق العقوبة هو الجانب الامريكي .فان العقوبات التي يلوح بها ترامب الاهوج يزعم انها ستطال العراق كله !!

فكيف له أن يدعي بان من صوت من النواب على اخراج القوات الامريكية لايمثلون العراق ؛ ثم ياخذ العراق كله بجريرتهم (بحسبه)ويعاقبه اقتصاديا ؟؟!

هل يتمكن من الفصل والفرز بين العراقيين الذي ايدو طرد جيشه من الذين طالبوا ببقائهم ؟

أم أن له عقوبات ذات تمييز طائفي فلقد قالوا بان الشيعة وحدهم من طالبوا بجلاء القوات الاجنبية !!!

انها تحدي كبير امام ترامب لن يجد من دونه مخرجا .

الا أمر واحد ، هو جعل هذه العقوبات ورقة ضغط على المكون الشيعي من خلال تحريك ملفات الاقلمة والانفصال . وهو أمر معقد جدا وامامه عقبات كأداء ومن شأنه أن يتسبب بالضرر للاخوة السنة اكثر من غيرهم .

فالسنة ليس لهم عمق عربي مستقر وموحد كما الشيعة . كما ان مطالبتهم بالاقليم ان صحت فعلا فهي اعتراف ضمني بانهم اقلية وان الشيعة هم مركز الثقل في البلاد وهم قادتها وهذا مالايرغبون الاعتراف به او تبنيه.

كما ان على الاخوة السنة ان يدركوا بان تحولات كبيرة ستطرأ على المنطقة تتراجع فيها المملكة السعودية عن مكانتها الحالية وعندها لن يجد الاقليم السني من يرعاه الا الامريكان كما رعوا قوات حماية الشعب الكردي وسرعان ماتخلوا عنها وتركوها تحت رحمة الدولة السورية.

هذا اذا لم نفكر فيما ستخلفه الاقلمة من بؤر توتر والغام جغرافية موقوته اذا افجرت ستحرق الاخضر واليابس .

فالاقلمة تعني بالضرورة انسحاب ذلك الامر نحو تقسيم بغداد فاين سيتموضع الشيعة والسنة في الكرخ ام الرصافة ؟!

ومن منهم سيترك مراقده المقدسة للاخرة والديمغرافية في بغداد متناقضة في هذا الشان فالرصافة ذات الكثافة الشيعة فيها مراقد علماء السنة ومناطق الكرخ الممتدة باتجاه الاقليم السني ذات تمركز سني يشكلون فيه اغلبية !!

أما منابع المياه وخطوط الطاقة فستكون في حوزة الاقليم السني لكن الممر المائي الوحيد سيكون لاقليم الشيعة .

فحرمان الشيعة من الماء بضغط عربي او تآمر امريكي او نتيجة لنزاع ما سيحرم السنة من الاطلالة البحرية وسينشأ اقليمهم مغلقا وان عولوا على حقل الغاز فان المررات البرية غير آمنة ولامضمونة وضرائبها باهضة .

المشاكل كثيرة ومعقدة لايمكن حصرها بما اوردناه من نقاط

((والعاقبة خير إن شاء الله))

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