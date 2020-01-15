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نفسي أسدأك يزنكلوني!!


احمد عبد السادة

 

في الثمانينات عرض تلفزيون العراق مسلسلاً تلفزيونياً مصرياً حصل على شهرة واسعة ونال إعجاب المشاهدين العراقيين. هذا المسلسل اسمه "الزنكلوني" وهو من بطولة الممثل محمد رضا الذي قام بدور "الزنكلوني" والممثلة آثار الحكيم.

كل حلقة من حلقات المسلسل كانت تسلط الضوء على صفة سلبية يتمتع بها الزنكلوني كالكذب والخداع والتقلب والإدعاء والوهم والطمع والتكبر والقسوة والظلم، وفي نهاية كل حلقة يجد الزنكلوني نفسه في المحكمة أو في ورطة بسبب صفاته السلبية فتظهر أمامه آثار الحكيم التي هي بمثابة "ضميره" الذي يؤنبه ويكشف عيوبه وصفاته السلبية بالتفصيل، فيشعر الزنكلوني حينها بالندم ويتعهد بأنه سيصلح نفسه ويقول لآثار الحكيم: أوعدك ان دي حتكون آخر مرة!!

فتجيبه: نفسي أسدأك يزنكلوني!!

فيسارعها بالقول: بكره تشوفي!!

وما أن تمر مدة محددة - أحياناً تكون لمدة دقائق معدودة - حتى يكرر الزنكلوني أخطاءه نفسها التي تعهد بتركها وهو نادم، فتظهر له آثار الحكيم مرة أخرى وتقول له مؤنبة: معقولة يزنكلوني؟!!

أتمنى فعلاً أن أصدقك هذه المرة أيها الزنكلوني وأتمنى فعلاً أن تصلح نفسك وتثبت على موقفك الإيجابي الحالي وأن لا تكرر أخطاءك التي سببت لنا الفوضى والخراب ودفعنا بسببها دماً غالياً.

نفسي أسدأك يزنكلوني!!!!

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