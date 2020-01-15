من هم المعترضون على التظاهر ضد القوات الأمريكية؟!

أحمد عبد السادة

لقد أصبح الأمر واضحاً جداً: كل الذين اعترضوا على تظاهرة الصدر المليونية المقبلة ضد القوات الأمريكية كشفوا عن ولائهم وتأييدهم لأمريكا بشكل أو بآخر.

لقد أصبح واضحاً جداً بأن الذين اعترضوا على هذه التظاهرة "الإيجابية" ضد أمريكا ما كان لهم أن يعترضوا أبداً لو كانت هذه التظاهرة ضد إيران مثلاً!!!

إن الصدر بالنسبة لهؤلاء سيكون "وطنياً" عندما يكون معارضاً لإيران فقط!!

لقد كانت دعوة الصدر للتظاهر ضد القوات الأمريكية بالون اختبار فضح "ذيول" وأتباع أميركا الذين صدعوا رؤوسنا سابقاً بالشعارات الوطنية واتهام الآخرين بالتبعية والذيلية.

نحن نتعامل مع المواقف حصراً، ولهذا انتقدنا كثيراً مواقف سابقة للصدر بوضوح، وبالمقابل يمكن أن نشيد بموقفه الحالي ضد القوات الأمريكية والذي نتمنى أن يستمر فيه بدون تقلبات مفاجئة، لأن مشكلتنا مع التيار الصدري وزعيمه ليست مشكلة شخصية أبداً وإنما هي مشكلة مواقف وخيارات، ولكن الغريب فعلاً أن يتحول الصدر فجأة إلى خائن للوطنية وعميل إيراني بنظر الكثير من مادحيه سابقاً بمجرد دعوته للتظاهر ضد قوات احتلال أمريكية معتدية!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ