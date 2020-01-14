ضياء ابو معارج الدراجي

( خامنئي من قتل سليماني )عبارة تطبل عليها قنوات وذيول امريكا ذكرتني بمعركة صفين عندما قتل جيش معاوية عمار ابن ياسر المقاتل مع جيش علي علية السلام.

في حينها توقف القتال لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان قد قال لعمار ابن ياسر سوف تقتلك الفئة الباغية .

فعلم الجميع من هي الفئة الباغية القاتلة لعمار ابن ياسر وهي جيش معاوية واعوانه لكن عندما وصل الخبر الى معاوية ابن ابي سفيان قال علي من قتل عمار عندما جنده في جيشه لمحاربتنا وانطلت تلك العبارة على الاغبياء فصدقوها واستمروا في قتال وعداوه علي عليه السلام .

كما قام فريق اخر من المتفلسفين بربط حادثة اغتيال سليماني واتهام خامنئي بها بحادث اغتيال عدنان خيرالله وزير الدفاع العراقي وابن خال صدام حسين واتهامات صدام حسين بها .

عدنان خير الله كان الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يغير رأي صدام حسين دون ان يخاف من قسوته كونة ابن خاله واخ لزوجته وخال اولاده ووزير دفاعه ومستشارة لذلك لن يسمح لصدام حسين بان يخوض معركته الخاسرة بغزو الكويت التي كانت مفتاح المصائب على العراق بعد ٨ سنوات من محرقة الموت مع ايران .

لذاك كان من الضروري لداعمي الحرك لغزو الكويت ابعاد عدنان خيرالله عن صدام حسين بشتى الطرق وبدعم امريكي إسرائيلي لقتله الغرض منه ايقاع صدام حسين في المصيدة واعطاء المبرر للتواجد الامريكي في المنطقة بحجة تحرير الكويت واضعاف الترسانه الحربية البشرية والتسليحية للعراق الذي خرج بجيش قوي وخصوصا بعد اطلاق اول صاروخ بالستي عراقي تجريبي في الفضاء عام ١٩٨٨ صاروخ العابد ذا مدى ٢٠٠٠ كيلو متر بعيدا عن تأثير عدنان خيرالله الرافض لهذا الحراك ،لذلك شجعت الولايات الامريكية الكويت على بيع النفط باسعار منخفضه وصلت الى ٦ دولار للبرميل الواحد مما استفز صدام حسين المحمل بالديون جراء حربه مع ايران والذي يريد ان يسددها باسرع وقت من ريع النفط العراقي الذي وصل قبل نهاية الحرب العراقية الايرانية الى ٣٨ دولار للبرميل الواحد وما فعلته الكويت هو اطاله سنوات دفع الديون بسبب خفضها سعر برميل النفط الذي كانت تستخرجه من تحت الاراضي العراقي والمواقع المشتركة بين العراق والكويت ليعلن صدام احتلال الكويت وضمها للعراق وفتح باب التواجد الامريكي في المنطقة منذ ذلك الحين .

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