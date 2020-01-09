العراق في فكر ولاية الفقيه

🖌ماجد الشويلي

اقولها واتمنى ان يعيها بعمق من التبس عليه الامر وكان له عذر في ذلك ؛وكل من تعمد الاساءة والتشويش لهذا الفكر العظيم .

لايمكن ، اقول لايمكن ؛ بحال من الاحوال ان تنفك نظرية ولاية الفقيه فكرا ،وعقيدة، وسلوكا عن عشق العراق واهميته القصوى لها في هذا المضمار .

فان جوهر نظرية ولاية الفقيه وحقيقتها هو التمهيد لحاكمية الاسلام وتعزيز اركان الدولة المهدوية الكبرى .

وهذا لايتحقق، ولن يتحقق من دون العراق كعاصمة لتلك الدولة العظمى . لذا فان من يظن بان الولائي هو شخص يكره العراق او يسئ له خدمة لبلد آخر ، فهو واهم او مغرض لامحال. لان العراق كما اسلفنا جزء لايتجزأ من العقيدة المهدوية ،والتي هي اساس منطلق ولاية الفقيه ووجودها .

وهذا لايعني منح العصمة للعراقيين وليس له دخل بتفضيلهم على غيرهم الا بمقدار ما حددته الشريعة السمحاء ((إن اكرمكم عند الله اتقاكم))

لاغير

ونساله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بنور البصيرة وصفاء السريرة ،انه سميع مجيب

والحمد لله رب العالمين

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