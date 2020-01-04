احمد عبد السادة

فتاة شيوعية محدودة الوعي وصفتني في أحد التعليقات بأنني "ذيل" لأنني كتبت رثاءً للقائد الشهيد قــاسم سليمـــاني "الإيراني"، في حين أنها تحب وتقدس جيفارا "الأرجنتيني"، وماركس "الألماني"، ولينين "الروسي"، وكاسترو "الكوبي"، وماوتسي تونغ "الصيني"، وهوشي منه "الفيتنامي"، وكيم ايل سونج "الكوري الشمالي"!!، رغم أن كل هؤلاء لم يقاتلــوا معنا ضد د١عــش كما فعل سليمـــاني "الإيراني"!!!

السؤال هنا هو: حسب مقاييسها من منا الأكثر "ذيلية" أنا أم هي؟

حسب مقاييس هذه الفتاة في الحكم سنرى بأنها ليست "ذيلاً" فقط وإنما هي "ذيل متعدد الجنسيات"!!

#تناقضات_النخبة

#اوهام_تقدمية

#ذيول_ايديولوجية