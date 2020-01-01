المرجعية والاحتلال

علي عبد سلمان

في هذه الأيام وتزامناً مع قصف القوات الأمريكية لمعسكرات الحشد الشعبي وصدور الاستنكارات والإدانات لهذا العمل الجبان، وكذلك تزامناً مع مسيرة التشييع الكبيرة والتحصّن أمام السفارة الأمريكية في بغداد من قبل ابناء الشعب العراقي، وردت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بعض الآراء التي تسعى أن تنقل صورة غير دقيقة عن مواقف المرجعية الدينية تجاه الاحتلال...

كأنّما البعض يريد أن يتناسى بيانات المرجعية العليا في النجف الاشرف بخصوص موقفها من الاحتلال الامريكي بعد عام ٢٠٠٣

لكن مَنْ يراجع الموقع الرسمي لسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني سيجد مصطلح (الاحتلال) في الكثير من البيانات وهذا يدلّ على عمق الرؤية والبصيرة لدى سماحته.

وهنا نذكر بعض الشواهد:

نحمّل قوات الاحتلال مسؤولية ما يشهده العراق من انفلات في الأمن وتزايد في العمليات الاجرامية ٢/رجب/١٤٢٤

أننا في الوقت الذي نحمّل قوات الاحتلال مسؤولية ما يلاحظ من التسويف والمماطلة في ضبط حدود العراق ووضع المتسللين، وعدم تعزيز القوات الوطنية المكلفة بتوفير الامن ١٠/محرم/١٤٢٥

ان هذا (القانون) الذي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يقيّد الجمعية الوطنية ١٧/ربيع الثاني/١٤٢٥

* وعليها أن تسعى بكل جدّ لإزالة آثار الاحتلال ٢٨/ربيع الأول/١٤٢٧*

وذلك بعد أن عجزوا عن إشعال نار الفتنة فيه لأزيد من عامين منذ بدء الاحتلال ، بالرغم من كل ما ارتكبوه من مجازر وحشية في مختلف الاماكن و لاسيما في المدن المقدسة ٢٣/محرم/١٤٢٨

علماً أنّ المرجعية لم تستقبل اي مسؤول أمريكي ولم تعترف بسلطة الاحتلال الامريكي...

إذاً علينا أن نعي ونفهم لماذا يريد البعض بث الاكاذيب بخصوص المرجعية ومواقفها من الامريكان

#خلّي_نفكّر

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